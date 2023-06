Termômetros marcam altas temperaturas neste final de semana na Capital

A previsão do tempo divulgada no boletim climático da Defesa Civil Municipal de Palmas nesta sexta-feira, 16, indica um fim de semana ensolarado e sem previsão de chuva na Capital. Os termômetros irão registrar temperaturas entre 35°C de máxima e 21°C de mínima. Os palmenses precisam redobrar os cuidados e proteção com a pele, em razão do índice de Ultravioleta (UV) que poderá alcançar o nível considerado muito alto, categoria 10.

No sábado, 17, e domingo, 18, os dias serão abertos e ensolarados, com formação de nuvens isoladas em alguns períodos. Já a umidade relativa do ar deve variar entre 63% e 32%. Para amenizar o calorão, as pancadas de ventos podem alcançar os 20 km/h.

Uma dica para os palmenses lidarem com a alta temperatura é aproveitarem as praias, cachoeiras e parques, tomando os devidos cuidados de manter-se hidratado e usar protetor solar, para uma diversão completa e segura.