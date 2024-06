Governo do Tocantins abre inscrições para Rota da Pecuária 2024

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) abre as inscrições para produtores e técnicos participarem da Rota da Pecuária 2024, a ser realizada de 24 a 28 de junho, em visita a cinco municípios tocantinenses.

Em sua 3ª edição, a Rota da Pecuária percorrerá aproximadamente 1.200 km, abrangendo os municípios de (Dois Irmãos/Brejinho de Nazaré/Paraíso/Marianópolis/Porto Nacional), onde a expedição visitará quatro propriedades e um frigorífico previamente selecionados pela Secretaria da Agricultura, que se destacam em manejo produtivo e gestão.

O evento visa compartilhar informações e tecnologias utilizadas na propriedade para beneficiar a pecuária no Tocantins. “Queremos que todos os produtores e participantes possam ver o que está sendo feito, como está sendo feito e o que pode ser feito para aumentar a produção. Este é um momento de integração entre o Governo do Tocantins e todos os envolvidos no setor pecuário, onde podemos nos aproximar dos produtores, ouvir suas demandas, conhecer suas tecnologias e contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento da pecuária no estado”, explica o diretor de Agricultura, Pecuária e Agronegócio da Seagro, José Américo Vasconcelos.

A expedição tem como objetivo integrar pecuaristas e técnicos, baseado na troca de informações e conhecimento de manejos, identificar tanto os pontos positivos quantos os gargalos de cada projeto e as tomadas de decisões implementadas nos processos produtivos.