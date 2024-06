Aberta a temporada de praias no Tocantins

O aguardado período de temporada de praia no Tocantins está oficialmente inaugurado. Nesta sexta-feira, 7, o governador Wanderlei Barbosa lançou oficialmente, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, a Temporada de Praia 2024, que premiará os municípios que atenderem os critérios do Governo do Tocantins com o fomento de R$ 100 mil para investirem em suas praias. A ação é promovida pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e visa atrair visitantes para as praias formadas pelos rios que cortam o Estado, além de impulsionar a economia local.

O governador Wanderlei Barbosa destacou, na ocasião, a importância do turismo para a economia do Estado e expressou sua satisfação em abrir oficialmente a Temporada de Praia 2024, enfatizando o compromisso do Governo do Tocantins em promover práticas sustentáveis e responsáveis no setor do turismo.

“Estou muito feliz em lançar oficialmente a Temporada de Praia 2024, um momento tão esperado não apenas pelos tocantinenses, mas por todos os amantes do turismo. Nossas praias são verdadeiros tesouros naturais. Este ano, vamos investir mais de R$ 25 milhões em mais de 50 praias do Tocantins, sabendo que o Estado tem um retorno financeiro, além de fortalecer o evento cultural que é de suma importância para nossa cultura e turismo. Declaro lançada oficialmente a Temporada de Praia 2024, convocando as prefeituras para um período de muito sucesso”, declarou o governador Wanderlei Barbosa.

Selo Praia Responsável

Um dos pontos altos do evento foi o lançamento do Selo Praia Responsável. Este selo é uma iniciativa que visa reconhecer e promover práticas sustentáveis e seguras nas praias participantes, garantindo uma experiência agradável e segura para os visitantes. A adesão aos protocolos do selo demonstra o compromisso com a preservação ambiental e o bem-estar dos frequentadores, no qual a gestão municipal tem que adequar requisitos para conquistar o selo. Além de ser referência em todo o Estado, os municípios que atenderem a todos os critérios receberão o fomento de R$ 100 mil para investimento na sua praia.

O secretário de Turismo, Hercy Filho, expressou sua satisfação com o lançamento da temporada e ressaltou a importância do Selo Praia Responsável como um diferencial para atrair turistas preocupados com o meio ambiente e com a segurança durante suas viagens. “A temporada de 2024 com certeza estará mais estruturada, mais consolidada do que em anos anteriores. Queremos avançar a cada ano e fazer com que esse produto turístico, as praias no Tocantins, seja um produto a ser consumido pelo Brasil e pelo mundo. Além de tudo, temos hoje o lançamento do Selo Praia Responsável, no qual os municípios, adequando-se às exigências, podem ganhar um prêmio para se estruturar. Esse é o grande diferencial deste ano”, destaca o secretário.

Segundo a superintendente de Turismo, Kleiryanne Aguiar, as praias precisam seguir alguns critérios para concorrer ao prêmio e as prefeituras dos municípios devem atender aos requisitos básicos. “O primeiro passo para concorrer ao Selo Praia Responsável é que o município esteja no mapa do turismo brasileiro. Em seguida, vamos lançar o edital de chamamento com vários pontos, como a questão da segurança, da sinalização, dos resíduos sólidos, dentre outros. As prefeituras precisam apresentar esses requisitos para estarem aptas a concorrer”, pontua Kleiryanne.

Além disso, durante o evento, foi anunciada a assinatura da Ordem de Serviço para a realização do curso de formação para condutores de pesca esportiva, visando capacitar profissionais locais e promover essa atividade turística de forma sustentável. A ação faz parte do projeto Tocantins Recebe Bem. A primeira praia a realizar o curso será a da cidade de Araguacema, entre os dias 11 e 14 de junho.

Com base no balanço da temporada anterior, onde foram gerados cerca de dois mil empregos diretos e movimentados aproximadamente R$ 500 milhões, as expectativas para a Temporada de Praia 2024 são altas, prometendo não apenas diversão e lazer, mas também desenvolvimento econômico e sustentável para o estado.

Ações nas praias

As praias do Tocantins surgem quando as águas dos rios começam a baixar, revelando extensões de areia branca banhadas por águas límpidas e cristalinas. Esses destinos são preparados com uma infraestrutura cuidadosamente planejada para receber os visitantes, com quiosques, áreas de lazer e serviços de apoio. De norte a sul, as cidades ribeirinhas tocantinenses preparam uma agenda repleta de shows, eventos esportivos e ações festivas, atraindo turistas de todo o Brasil.

A equipe da Setur estará em ação nos municípios, realizando pesquisas sobre o perfil dos turistas, movimentação financeira e fiscalizando a aplicação dos recursos na infraestrutura das praias. Esses dados são fundamentais para o planejamento e desenvolvimento contínuo do turismo no Estado. Além do governo estadual, diversos parceiros, incluindo municípios, instituições de ensino, empresas e órgãos governamentais, unem esforços para tornar a Temporada de Praia 2024 um marco para o turismo no Tocantins.

No município de Araguacema, fica localizada a Praia da Gaivota, uma das mais populares da temporada, atraindo turistas do Estado e de várias localidades do Brasil. Segundo o prefeito da cidade, Marcus Vinícius Moraes Martins, o local foi o mais visitado da temporada de 2023, em dados fornecidos pela Setur. Marca essa que a gestão pretende ultrapassar neste ano, visto o investimento e apoio de parceiros, como o Governo do Tocantins. “O nosso principal parceiro é o Governo do Tocantins e temos muita gratidão ao governador Wanderlei Barbosa. Por meio da Secretaria de Turismo, que vem fomentando essas ações, conseguimos investimentos que fortalecem a nossa economia local, geram oportunidade e renda para as pessoas e conseguimos movimentar bastante a economia da nossa cidade, da nossa região e, sobretudo, do Estado”, comentou o prefeito de Araguacema.