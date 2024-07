Aberta inscrições para oficinas de capacitação em elaboração de projetos e captação de recursos para o setor cultural

Com o objetivo de capacitar fazedores de cultura e agentes multiplicadores do estado, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Cultura (Secult) em parceria com o Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto), abre inscrições para as oficinas de capacitação em elaboração de projetos e captação de recursos através de chamamentos públicos e privados direcionados ao setor. Os encontros acontecerão entre os dias 1º e 27 de agosto em diferentes pontos do estado e as inscrições podem ser feitas de forma gratuita via formulário eletrônico.

Ao todo, serão realizadas oficinas em oito municípios tocantinenses, com abertura em Palmas, nos dias 1º e 2 de agosto. A agenda seguirá nos municípios de Araguatins, Araguaína, Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Dianópolis e Novo Acordo, com finalização em 27 de agosto. A primeira oficina, realizada na capital, também contará com transmissão ao vivo, para os fazedores de cultura que não puderem participar presencialmente.

“As oficinas de capacitação serão muito importantes para a comunidade artística do estado e trarão tópicos relevantes para o setor em um momento de retomada da cultura, não só no Estado, com a recriação da Secult pelo governador Wanderlei Barbosa, mas no país, com a recriação do Ministério da Cultura pelo presidente Lula e o surgimento de diversas leis de incentivo. Estamos felizes em poder proporcionar essas capacitações que ampliarão ainda mais a visão de nossos artistas”, disse o secretário Tião Pinheiro.

Ao todo, são disponibilizadas 65 vagas para cada município e, ao realizar sua inscrição, agentes culturais deverão informar nome completo, nome social (caso tenha), CPF, telefone para contato, município em que reside, setor de atuação, município em que deseja participar da oficina, entre outros dados importantes.

As datas, os locais e os horários podem ser conferidos no site da Secult.

Edição: Thâmara Cruvinel