Fundação da Juventude divulga edital de seleção para Cartão do Estudante

A Fundação Municipal de Juventude de Palmas (FJP) divulgou no Diário Oficial do Município (DOM), a partir da página 16, o edital do Processo Seletivo Simplificado do Cartão do Estudante N° 1/2024/FJP que abre 800 vagas para estudantes do ensino superior e de curso de nível profissional técnico integrado à rede federal de educação tecnológica no Município de Palmas, para a concessão de vales-transportes (créditos eletrônicos).

Os créditos serão concedidos de acordo com a quantidade de aulas semanais, mediante comprovante de matrícula atualizado. A FJP vai custear 75% do valor gasto mensalmente em passes usados para o transporte coletivo divididas em quatro categorias: A – 24 passagens mensais, B – 32 passagens mensais, C – 40 passagens mensais e D – 48 passagens mensais.

As inscrições iniciam nesta quarta-feira, 17, e seguem até dia 31 de janeiro, e deverão ser realizadas on-line, no Portal do Cidadão, anexando os documentos exigidos.

Documentação

Comprovante da assinatura digital emitido pelo Portal do Cidadão – Prefeitura de Palmas

RG e CPF

Comprovante de matrícula no curso declarado para o semestre vigente

Comprovante de endereço que comprove pelo menos um ano de residência em Palmas

Comprovante de renda familiar conforme os detalhes no edital

Carteira de transporte coletivo desbloqueada emitida pela Superintendência de Bilhetagem Eletrônica

O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 9 de fevereiro, e o resultado final, no dia 16 de fevereiro. As datas podem sofrer alteração, mas serão previamente anunciadas.