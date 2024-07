Tocantins impulsiona economia com investimentos de mais de R$ 440 milhões

O Governo do Tocantins, por meio da política de incentivos fiscais do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE-TO), concedeu benefícios a 30 empresas no primeiro semestre de 2024, com uma projeção de investimentos de R$ 446.863.588,03 na economia do Estado e a geração de 2.034 novos postos de trabalho. Esses números se somarão aos 6.706 empregos criados de janeiro a maio deste ano, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destaca que o trabalho desenvolvido pelo Conselho, enquanto órgão consultivo, auxilia a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) na atração de novos investimentos para fortalecer ainda mais a economia do Tocantins. “Desta forma, nós convocamos uma equipe capacitada e com conhecimento técnico capaz de transformar o mercado tocantinense. Com as reuniões mensais, o CDE vai abrindo esse caminho, projetando ações que beneficiam a população, com geração de emprego e renda em curto, médio e longo prazo”, pontua o governador.

O Conselho de Desenvolvimento Econômico, presidido pelo secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, aprovou R$ 22,5 milhões para ações de fomento a diversos setores econômicos, como feiras de negócios, melhoria genética do rebanho bovino, agroindústrias e comercialização de produtos da agricultura familiar.

Pics

O Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics), política de Estado para o desenvolvimento econômico do Tocantins, estruturado em oito eixos estratégicos, visa modernizar e aperfeiçoar todos os setores produtivos. O programa, que já apresentou resultados animadores em 2023, com um crescimento do PIB de 11,4% e redução da taxa de desemprego, continua impulsionando a economia em 2024.

“O programa nasceu da visão estratégica do nosso governador Wanderlei Barbosa, que trará ainda mais resultados para o Estado, diminuindo o desemprego e gerando renda”, salienta o titular da Sics, Carlos Humberto Lima, ao reforçar que a política de desenvolvimento socioeconômico do Governo do Tocantins tem o objetivo de divulgar o potencial econômico do Estado, tornando o Tocantins mais competitivo e atrativo.

Fomento para feiras e exposições

Ainda por meio do Pics, o Governo do Tocantins investiu na reforma do Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, onde é realizada a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) e revitalizou o Pavilhão do Desenvolvimento Empresarial, evento que gerou R$ 4,24 bilhões em movimentação financeira na edição deste ano. Além disso, o Estado destinou R$ 1,2 milhão para a 8ª Exposição do Polo Comercial e Industrial de Araguaína (Época) e R$ 3,9 milhões para a realização de exposições agropecuárias em 39 municípios.

Qualificação profissional

Para qualificar a mão de obra em áreas como turismo e produção, a Sics dá andamento a sete projetos, com investimentos de quase R$ 15 milhões. Os parceiros dessas iniciativas são instituições como a Universidade Federal do Tocantins (UFT), a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto), Senac, Senai e Sebrae.

O Governo do Tocantins, por meio de políticas desenvolvidas como o Pics, os incentivos fiscais concedidos, os investimentos em infraestrutura e em qualificação profissional, tem impulsionado o desenvolvimento econômico do Estado. Assim, tem gerado empregos, atraído investimentos e fomentado diversos setores da economia.

“A economia tocantinense não desacelerou e, somente no primeiro semestre deste ano, foram criadas mais de 6 mil novas vagas de emprego, mantendo um ritmo ininterrupto de empregabilidade no Tocantins, durante a gestão Wanderlei Barbosa”, comemora o secretário Carlos Humberto Lima.

