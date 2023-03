Saúde esclarece sobre vacinação contra monkeypox

por Laiany Alves/Governo do Tocantins

publicado: 15/03/2023 11:28:00 – atualizado: 15/03/2023 11:35:10

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) recebeu, nessa terça-feira, 14, do Ministério da Saúde (MS), as 89 doses da vacina contra a monkeypox, que serão utilizadas em pacientes que vivem com HIV/Aids (homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais); que tenham contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células e estejam devidamente cadastrados nos Serviços de Assistência Especializada (SAEs) do Estado, localizados em Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso e Porto Nacional.

A Gerência de Imunização da SES-TO, trabalha na estratégia de vacinação, em conjunto com a área técnica de vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ITS/Aids), da Pasta. Para tanto, já entraram em contato com os SAE’s do Estado e aguardam para esta semana o levantamento dos pacientes que entrarão no critério para recebimento das doses.

“Após os serviços enviarem os públicos a serem vacinados a Secretaria fará uma reunião com os municípios que possuem o serviço em seu território, para alinhar as estratégias de vacinação e encaminhar as doses para aplicação”, afirmou a gerente de Imunização da SES-TO, Diandra Sena.

A gerente complementa que, “além destes pacientes dos SAE’s, as doses serão utilizadas em profissionais de saúde, que trabalham diretamente com os exames de diagnóstico, da monkeypox, no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO), dado o risco biológico ao qual são expostos”.

Vacina

O esquema de vacinação de monkeypox é de duas doses, com quatro semanas de intervalo (28 dias).

Dados

Até a presente data, o Tocantins registrou 285 casos notificados da doença, 245 foram descartados, 12 confirmados, dos quais 12 já estão curados, oito ainda aguardam entrega de resultados e 20 exames deram inconclusivos.

Orientações gerais a respeito da doença podem ser obtidas através do Plano de Contingência para monkeypox do Tocantins, disponível para consulta no site da Secretaria (https://www.to.gov.br/saude/monkeypox/3b4qwneowreg).

Edição: Thâmara Cruvinel