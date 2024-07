Governador Wanderlei Barbosa inaugura Companhia dos Bombeiros Militar, em Guaraí, para atender 16 municípios e assina obra de R$ 19 milhões para Centro de Ensino

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), coronel Peterson Ornelas, inaugurou nesta quinta-feira, 4, a 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, em Guaraí. Esta é uma das maiores conquistas do CBMTO neste ano, beneficiando mais de 100 mil habitantes de 16 municípios. Na ocasião, o chefe do Executivo também assinou a Ordem de Serviço para a retomada e a conclusão do Centro de Serviço Especializado de Guaraí, com investimento total de cerca de R$ 19 milhões.

Em seu discurso, o governador ressaltou que a nova unidade de bombeiros é um marco para a segurança local. “Com grande alegria, inauguramos hoje [quinta-feira, 4] a 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar em Guaraí. Esta conquista é um marco para a segurança de mais de 100 mil habitantes de 16 municípios da nossa região. Esta nova unidade proporcionará uma resposta mais rápida e eficiente às emergências, garantindo mais segurança e tranquilidade para os moradores da região centro-norte”, enfatizou.

O comandante-geral, coronel Peterson Ornelas, destacou que a 7ª Companhia Independente de Bombeiros representa um grande avanço para o CBMTO e para a região centro-norte, pois permitirá agilidade nos atendimentos. “Hoje é um dia importante para a corporação de Bombeiros Militar, para o estado do Tocantins e para a população de Guaraí e região. A nova unidade atenderá Guaraí e mais 15 cidades ao redor, permitindo a execução de um atendimento rápido e eficaz à população. Agradecemos ao governador Wanderlei Barbosa pela parceria e pelo apoio contínuo ao CBMTO. Sua dedicação e seu compromisso têm sido fundamentais para concretizar os avanços na corporação”, salientou o comandante-geral.

7ª Companhia Independente dos Bombeiros

O Governo do Tocantins, com apoio da Prefeitura Municipal de Guaraí, instalou a nova unidade, destinando uma equipe de 25 bombeiros militares e diversas viaturas. O custo anual com salários chega a aproximadamente R$ 6 milhões. A Prefeitura de Guaraí cedeu o terreno de mais de 2 mil m² e investiu R$ 1.257.742,14. A unidade está localizada às margens da Avenida Bernardo Sayão e da BR-153. Os atendimentos são voltados para análises técnicas, prevenção de incêndios, salvamentos, atendimentos pré-hospitalares, produtos perigosos e Defesa Civil.

A prefeita de Guaraí, Fátima Coelho, destacou que a obra era um sonho da população. “Estamos muito felizes com a inauguração do tão sonhado Corpo de Bombeiros. Era uma demanda da população guaraiense e, graças a Deus, com muita luta, estamos entregando esta unidade em parceria com o Governo do Tocantins. Este é um grande avanço para os guaraienses e para as cidades vizinhas, sendo de muita importância para nossa população.”

A 7ª Companhia Independente de Bombeiros tem arquitetura padrão estabelecida pelo Comando-Geral do CBMTO, nos moldes do Quartel em Porto Nacional. A Unidade conta com 01 Caminhão Auto-Bomba Tanque, 01 Unidade de Resgate, 01 Auto Salvamento, 01 Viatura SUV para a Seção Técnica (Sestec) e 01 Viatura para Combate a Incêndio Florestal. Foram entregues 16 roupas de aproximação e 16 capacetes de combate a incêndio. O comandante da unidade, tenente-coronel Danúbio Kelly, ressaltou que, antes, a região fazia parte da 4ª Companhia Independente de Colinas. “Agora, com a nova unidade em Guaraí, atenderemos 16 municípios e uma população de mais de 100 mil habitantes. Nosso objetivo é oferecer atendimento de qualidade, diminuindo distâncias e respondendo rapidamente”, concluiu o tenente-coronel.

A unidade operacional iniciou seu atendimento à população da região centro-norte do estado desde o dia 17 de abril. Até o final de junho, 192 ocorrências foram registradas pela nova unidade. Do total, 124 ocorrências estão relacionadas a atendimentos pré-hospitalares (APH), voltadas para acidentes. Outros 19 atendimentos foram relacionados a incêndios florestais.

Centro de Ensino Profissionalizante

Ainda em Guaraí, o governador Wanderlei Barbosa assinou a Ordem de Serviço para a conclusão do Centro de Ensino Profissionalizante da cidade, cuja obra estava parada há mais de 10 anos. Com investimento total de R$ 19.632.639,81, o centro tem uma área de 5.557,39 m² com capacidade para 504 alunos. “A educação é uma prioridade do meu Governo. Assim como fizemos em Palmas, hoje também assinamos a Ordem de Serviço para a retomada da construção de um centro de especialização que formará muitos jovens da região. Agradeço a parceria da prefeita Fátima. Juntos, vamos continuar trabalhando para entregar mais obras e trazer o melhor para Guaraí”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, enfatizou que o centro profissionalizante faz parte de uma educação moderna. “Hoje, retomamos uma obra que foi iniciada em 2014 e abandonada. Esta obra volta em um momento muito importante, pois estamos vivendo um novo momento no estado, onde a educação é uma prioridade na gestão do nosso governador Wanderlei Barbosa. Aqui, teremos uma escola profissionalizante que contribuirá muito com a população guaraiense e toda a região, proporcionando uma educação de excelência”, destacou Fábio Vaz.

O centro contará com um bloco pedagógico composto por 12 salas de aula, 6 laboratórios, 6 salas administrativas, banheiros, uma biblioteca, um auditório com capacidade para 201 ocupantes, 2 laboratórios especiais para a preparação dos alunos para o mercado de trabalho adaptados às especificidades regionais, quadra poliesportiva coberta com vestiários e salas especiais.

O chefe do Executivo ainda realizou uma visita técnica ao local que terá sua obra retomada, acompanhado de autoridades federais, estaduais e municipais.