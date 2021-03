Estado do Tocantins disponibiliza lista de espera por leitos destinados a pacientes com Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) disponibilizou nesta terça-feira, 30, a lista de espera por leitos destinados a pacientes acometidos pela Covid-19, no Tocantins. Os dados podem ser acessados no portal do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde), através do link http://integra.saude.to.gov.br/covid19/FilaEspera.

No portal a população pode verificar em tempo real, a quantidade de pessoas esperando leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como a data e horário da solicitação do leito, um número de identificação do paciente, o município de origem e o grau de prioridade de cada caso.

Segundo o titular da SES, Dr. Edgar Tollini, a ferramenta é um avanço no processo de transparência das ações da Gestão Estadual. “Este é mais um importante passo no processo de comunicação da Secretaria com a população. Com esta ferramenta mostramos como anda o trabalho de nossos técnicos e principalmente temos a oportunidade de conscientizar as pessoas sobre a importância de se manter os cuidados em relação à não proliferação do novo Coronavírus, diante da grande demanda por leitos”, afirmou.

O gestor destacou ainda, que os dados não expõem as identidades dos pacientes e não mudam a forma de trabalho da Central Estadual de Regulação. “Vale destacar que nossa Central de Regulação possui profissionais altamente qualificados, que trabalham arduamente para garantir o atendimento de toda população tocantinense, pautada por critérios éticos e técnicos, baseados nos protocolos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, pontuou Tollini.

A Central

A Central Estadual de Regulação compõe a rede do SUS, que tem início nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), na esfera municipal, perpassando pelo Estado até a esfera federal. O Complexo Regulador é amparado pela Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, do Ministério da Saúde (MS), que instituiu a Política Nacional de Regulação do SUS.

Processo de regulação

O fluxo de regulação leitos inicia-se com o processo de inclusão da solicitação no Sistema Estadual de Regulação (SER). A solicitação é avaliada pelo médico regulador que, de acordo com o protocolo de acesso, verifica se a solicitação é pertinente ou não.

Após a aprovação da solicitação, inicia-se a busca pelo leito, a qual é priorizada pela gravidade do quadro clínico apresentado, respeitando a estabilização e condições de deslocamento de cada paciente. “No contexto da pandemia da Covid-19, a regulação de leitos considera-se ainda o potencial de assistência ofertada ao paciente, onde pacientes de localidades com recursos limitados tem prioridade, dependendo da gravidade do quadro, sobre pacientes que estão em unidades de saúde com melhores recursos terapêuticos”, explicou a diretora de Regulação da SES, Celeste Moreira Barbosa.

Vale destacar que o trabalho de regulação funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem interrupções, o que garante a organização das redes e fluxos assistenciais, provendo acesso equânime, integral e qualificado aos serviços de saúde.