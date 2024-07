Caseara realiza projeto Esporte Verão

A Praia do Sol, em Caseara, é o cenário para os tocantinenses que querem aproveitar a temporada nas águas do rio do Coco. E foi nesse ambiente que o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju), promoveu nesse sábado,20, as disputas do beach soccer, na 2ª edição do projeto Esporte Verão. A ação que reuniu premiações em dinheiro, além de trófeus e medalhas, também fortaleceu o lazer, o turismo e a economia, com as participações de competidores de Palmas e Caseara.

“Essa parceria entre o Governo do Tocantins e os municípios fortalece a Temporada de Praia, visto que o esporte é um atrativo a mais para os turistas e moradores locais. O projeto Esporte Verão fomenta a economia e o lazer, aquece o comércio local, além de reunir crianças, jovens e adultos, apaixonados pelos esportes”, reforçou o diretor Regional da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, Rafael Madureira.

O secretário Municipal de Esporte, Ruggere Lopes, destacou que o Esporte Verão vai muito além de uma ação esportiva. “O projeto vem para fomentar o turismo local, além de agir diretamente na economia dos nossos barraqueiros, que estão vendendo os seus produtos. Com a realização do evento, as pessoas vêm para assistir, acompanhar e acabam consumindo. É algo muito positivo, que só vem para somar. Gostaria de agradecer a parceria do Governo do Tocantins, o nosso governador e a Secretaria de Estado dos Esportes, que não medem esforços para direcionarem esses projetos. O nosso sentimento é de felicidade e gratidão”, declarou.

A empresária Marcela Lana também destacou a importância dos eventos esportivos na Temporada de Praia. “Ficamos muito agradecidos com essa ação que o Governo do Estado está fazendo nas praias. O esporte resgata qualquer cidadão e movimenta o comércio dos barraqueiros, pois acaba o futebol, você toma uma água, um refrigerante e tem ainda, a parte social. Ficamos muito gratos, Caseara agradece”, reforçou a treinadora campeã da etapa de Caseara.

Próximas etapas

A 2ª edição do projeto Esporte Verão também já percorreu a praia de Luzimangues, em Porto Nacional, e a praia da Raposa, em Tupiratins, com o futevôlei, e a praia do Dominguinhos, em Paranã, com as disputas do vôlei de areia.

A programação do Esporte Verão segue nos dias 27 e 28 de julho, com as partidas de beach soccer, em Rio dos Bois, e as disputas do futevôlei, em Filadelfia e Araguacema.

