Toinho Andrade e Soares Filho inauguram comitê político em Luzimangues

Os candidatos a prefeito e vice de Porto Nacional, Antonio Andrade e Soares Filho respectivamente, inauguraram na manhã deste sábado, 14, o comitê político em Luzimangues para as eleições de 2024. A inauguração do comitê contou com a distribuição de materiais de campanha e mobilização da coligação Porto Para Todos, que conta com seis partidos. Na ocasião, a dupla tirou fotos e fez discursos potentes que animaram os presentes.

O evento ficou lotado de familiares, amigos, apoiadores e militantes, que levaram a onda azul para o espaço e pelas ruas e avenidas do distrito durante caminhada realizada após a inauguração.

“Essa atmosfera de entusiasmo, união e determinação para transformar Porto Nacional em um lugar melhor para se viver nos fortalece. Juntos, podemos fazer a diferença”, enfatizou Soares Filho ao discursar para o público presente.

Em sua fala, o candidato a prefeito destacou; “Estamos todos aqui hoje por acreditar que é sim possível uma Porto Nacional mais desenvolvida, com políticas públicas que venham de encontro com os anseios da população. Eu estou entusiasmado, pronto, preparado e querendo trabalhar ainda mais pela nossa cidade”, frisou Toinho Andrade.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade