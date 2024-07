HGA chega a 70% de suas obras concluídas

Os indicadores apontam que o Governo do Tocantins tem investido significativamente na melhoria dos serviços de saúde em Araguaína, implementando diversas ações que também beneficiam toda a população da região norte do Estado. Entre as principais iniciativas estão o avanço da construção do Hospital Geral de Araguaína (HGA), que chega neste final de julho em 70% das obras concluídas; mutirões de cirurgias eletivas; e a abertura de novos leitos no Hospital Regional da cidade (HRA) que, nos seis primeiros meses deste ano, já atendeu mais de 41 mil pacientes, quase o dobro de atendimentos em comparação ao ano passado, quando a unidade recebeu nesse mesmo período quase 23 mil pessoas.

Em declaração sobre essas iniciativas, o governador Wanderlei Barbosa reforçou o compromisso com a saúde na região. “Estamos comprometidos em melhorar a saúde pública em Araguaína, proporcionando uma infraestrutura moderna e serviços de qualidade que atendam às necessidades da população. É o que a população da região precisa e é o que estamos fazendo. Esses investimentos são fundamentais para garantir um atendimento mais eficiente”, declarou.

Hospital Geral de Araguaína

Está em andamento a construção do Hospital Geral de Araguaína (HGA), com quase 70% das obras concluídas até este final de julho. Neste momento, o local é um canteiro de obras com dezenas de trabalhadores atuando para entregar a edificação. Conforme o secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, quando finalizado, o hospital oferecerá 400 leitos, incluindo 120 para clínica médica, 87 para cirurgia, 70 para ortopedia, 60 para UTIs e outros para atender diversas especialidades, reforçando significativamente a capacidade de atendimento da cidade. O hospital contará ainda com pronto-socorro, com capacidade para atender 150 pessoas por dia e terá o alcance de 600 mil usuários da região e de estados vizinhos.

Além disso, a Rede de Frio, já em fase final de conclusão, está localizada no mesmo terreno do HGA e fortalecerá a gestão de imunobiológicos, melhorando a logística de armazenamento e a distribuição de vacinas e outros insumos essenciais. “Este é o setor com obras mais avançadas no local. A projeção é entregar a Rede de Frio para atender Araguaína e região o mais rápido possível”, pontuou Carlos Felinto.

Fortalecendo o HRA

Os números de atendimentos divulgados pelo Hospital Regional de Araguaína (HRA) apontam que a unidade hospitalar implementou nossos serviços e aperfeiçoou os já oferecidos, trazendo significativos avanços na saúde local. A diretora do HRA, Cristiane Costa Uchôa, aponta que, durante os seis primeiros meses de 2024, mais de 41 mil pessoas foram atendidas na unidade, enquanto em 2023, nesse mesmo período, foram 22.936 pacientes. Quanto à Urgência e Emergência do HRA, também houve um salto de 9.779 atendimentos, em 2023, para 13.241 neste ano, entre janeiro e junho.

De janeiro a junho de 2023, foram 4.788 internações; e agora, alcançaram 5.419, de acordo com um levantamento do hospital. As cirurgias de Urgência e as Eletivas somadas passaram de 3.098, em 2023; para 4.202 nos seis primeiros meses deste ano. Outro indicador de aumento significativo é do ambulatório de especialidades, que atendeu 18.682 pacientes; enquanto de janeiro a junho de 2023, foram 17.524 atendimentos.

Em termos de expansão, o HRA recebeu do Governo do Tocantins nos últimos meses 18 novos leitos clínicos e um espaço para hemodiálise, dobrando a capacidade de realização de cirurgias eletivas para mais de 100 procedimentos mensais. As cirurgias bariátricas também foram retomadas, atendendo pacientes da região com a contratação de dois cirurgiões do aparelho digestivo.

Reformas importantes também foram realizadas no Hospital Regional de Araguaína, incluindo a ala psiquiátrica com 10 leitos e a ala pediátrica humanizada, com 10 leitos adaptados para usuários infantis e a estrutura atualizada da Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) com 15 leitos de quimioterapia; cinco leitos de quimioterapia infantil; oito consultórios para diversas especialidades oncológicas; quatro leitos de hospitalização; e um centro cirúrgico com duas salas.

Conforme a diretora do HRA, Cristiane Uchôa, o Governo do Tocantins expandiu o quantitativo de cirurgias em ortopedia. “Antes, havia macas nos corredores de pacientes aguardando um procedimento ortopédico. Atualmente, o tempo médio varia entre 15 e 20 dias de internação, esvaziando os corredores”, informou, mencionando ainda outro serviço que está em fase de inauguração no HRA, o Atendimento de Pessoas em Situação de Violência. “É um atendimento humanizado para mulheres, idosos e crianças vítimas de violência. O local está quase concluído para assistir a essas pessoas”, finalizou.

Parcerias em prol da saúde dos araguainenses

Em parceria com o município de Araguaína, o Governo do Tocantins também investe anualmente mais de R$ 7 milhões em cirurgias cardíacas pediátricas e no aluguel do Hospital Municipal de Araguaína (HMA), reconhecido nacionalmente como uma das melhores unidades de saúde do país. Além disso, um convênio com o Hospital Dom Orione (HDO) oferece serviços de maternidade e cirurgias eletivas especializadas, com um investimento anual de mais de R$ 50 milhões.

Edição: Daniela Oliveira