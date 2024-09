Instituto de Identificação de Luzimangues foi instalado em atendimento à requerimento de 2019 do então deputado estadual Toinho Andrade

Em 25 de março de 2019, Toinho Andrade, que na época era deputado estadual e ocupava o posto de Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, apresentou em sessão um requerimento solicitando ao governador, e ao secretário de Segurança Pública, em regime de urgência a criação de um anexo do Instituto de Identificação no Distrito de Luzimangues. Neste ano, o maior distrito de Porto Nacional já contava com 20 mil moradores.

A solicitação foi defendida pelo deputado com a justificativa de que tal instalação iria viabilizar o direito ao documento civil e coleta de dados biométricos de maneira facilitada, atendendo a demanda da população local que desde a criação do distrito tem crescido de forma acelerada ano a ano, e muitas pessoas não tinham recursos para se deslocar até a capital, Palmas, ou outros locais para ter acesso aos serviços.

A unidade se encontra no mesmo local onde ocorrem os atendimentos do Detran, e já está em pleno funcionamento e atendendo toda a população local, deste modo, os moradores de Luzimangues podem exercer plenamente a sua cidadania.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade