17ª Corrida do Fogo atrai mais de 3 mil pessoas

Ainda estava escuro quando os participantes da 17ª Corrida do Fogo começaram a chegar para a competição na manhã deste domingo, 30 de junho. Um amanhecer de céu limpo, temperatura agradável, e um público cheio de alegria tomou conta do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. Sorteio de brindes, degustações, massagens relaxantes, atrações fotográficas, premiação aos vencedores, DJ com muita animação, foram algumas das atrações oferecidas aos participantes.

Os percursos da corrida foram de 5 km e 10 km, além da caminhada de 3 km. Receberam troféu e premiação financeira os cinco primeiros colocados nas categorias Geral Masculino 10 km, Geral Feminino 10 km, Geral Masculino 5 km e Geral Feminino 5 km.

Experiente em corridas de rua, Mauro Lima, 41 anos, concluiu os 5 km da prova em 18 minutos. “Percurso excelente, clima agradável, foi uma prova muito boa“ , avaliou. O podium dos 5 km Geral Feminino foi para atleta Jessica Priscilla Conceição dos Santos, 24 anos, que no ano passado foi a vice-campeã da categoria. “Foi uma prova maravilhosa e esse ano eu consegui levar o primeiro lugar, estou muito feliz“, comemorou.

Primeiro lugar na Categoria Geral 10 km Masculino, Noel Silva, de Araguatins e já é conhecido no pódio da Corrida do Fogo. “Essa é uma corrida que todo mundo fica programando durante o ano pra correr. Eu acho que já ganhei umas três, e esse ano fui campeão de novo, no ano passado tinha sido segundo colocado. E tudo muito organizado, assim que a premiação termina, o pessoal já paga a gente sai com o dinheiro no bolso. Isso é maravilhoso”, festeja o campeão, que levou um prêmio em dinheiro no valor de R$1500,00.

Também receberam troféu e premiação financeira os três primeiros colocados nas categorias Bombeiro Militar 5 km, Bombeira Militar 5 km, 60 anos ou + Masculino 10 km e 60 anos ou + Feminino 10 km. Receberam troféus os três primeiros colocados nas faixas etárias geral masculino e geral feminino para os percursos de 10 km e 5 km e os os três primeiros colocados das categorias Bombeiro Equipado, Segurança Pública Masculino e Segurança Pública Feminino.

O comandante-geral do CBMTO, coronel Peterson Queiroz de Ornelas, comemorou o resultado da 17ª edição da Corrida do Fogo. “ Foi a maior corrida que já tivemos, em número de participantes, excelente organização. O espaço também recebeu muito bem todos os militares, civis, corredores. Só recebemos elogios, graças a Deus. Queremos que na próxima corrida a gente possa convidar mais gente ainda. Então, para nós, foi espetacular “, avaliou o comandante.

O sucesso da edição também foi comemorado pelo coordenador da Corrida do Fogo e subchefe do Estado-Maior do CBMTO, Coronel Cléber José Borges Sobrinho. “Um verdadeiro sucesso, recorde de inscritos, qualidade na largada, hidratação rápida e completa, e foi eficiente toda a estrutura. Os nossos patrocinadores, nossos apoiadores realmente mostraram porque vieram e saímos, hoje, com o título de maior corrida de rua do Estado do Tocantins“, vibrou.

Patrocinador Master da Corrida do Fogo, o presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/TO), Capitão da Polícia Militar, Wiliam Gonzaga dos Santos, elogiou a competição. “Brilhante festa, uma das maiores corridas de rua da Região Norte, e para nós foi uma alegria muito grande ser parceiro do Corpo de Bombeiros, que pode contar sempre conosco”, enfatizou o presidente.

O médico oftalmologista e triatleta Túlio César de Oliveira, aos 70 anos, participa desde as primeiras edições da Corrida do Fogo, e hoje, é patrocinador master da competição, com a sua empresa Clinica de Olhos, que ofereceu exames gratuitamente durante o evento. “ Sou testemunha viva dessa corrida desde que ela foi lançada pelo Corpo de Bombeiros e hoje se tornou a corrida mais tradicional e charmosa de Palmas, promovendo uma verdadeira integração entre o Corpo de Bombeiros e a sociedade“ , contou.