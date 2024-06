Tem início à formação de 80 brigadistas florestais

O Corpo de Bombeiros Militar deu início nesta terça-feira, 11, ao Curso de Formação de Brigadista Florestal (CFBF). A programação atende a uma determinação do governador Wanderlei Barbosa, preocupado com as queimadas urbanas e florestais que ocorrem em todas as regiões do estado. Com isso, o Governo do Tocantins abriu edital com 80 vagas, distribuídas em quantidades diferentes para cada região onde estão os Quartéis do CBMTO.

O Curso de Formação já é a terceira etapa do processo. Na fase anterior, semana passada, houve o teste físico seletivo, quando os candidatos realizaram as provas disputando cada vaga.

Para o coronel Peterson Queiroz de Ornelas, comandante-geral do CBMTO, a contratação dos brigadistas pelo Governo do Tocantins é uma força a mais que a corporação e a população passam a ter durante a estiagem, quando o índice de queimadas tem uma grande ascensão.

“É uma força maior para a população, no sentido de proteger a todos. E é muito importante o apoio da sociedade, que venha se proteger, fazer aceiros e não praticar a queima. Muitas pessoas têm o costume de limpar o quintal e atear fogo, mas a gente pede que façam compostagem e usem na horta, depois”, pontuou o coronel Peterson Queiroz de Ornelas, comandante-geral do CBMTO.

O comandante esteve com os brigadistas no início das instruções, nesta manhã, deu as boas-vindas a todos e destacou a importância do grupo no trabalho de prevenção e combate aos incêndios florestais junto com os bombeiros militares.

Ao todo, 80 brigadistas serão formados e os contratos serão temporários e voluntários, ou seja, cada um vai receber conforme os dias em que forem para o expediente na Unidade Operacional, cumprindo escalas de trabalho. Para Palmas, são 26 brigadistas, com 16 para atender a 2ª Companhia, em Taquaralto e o Distrito de Taquaruçu. Araguaína terá 08, Gurupi 08, Paraíso 06, Porto Nacional 06, Colinas 06, Araguatins 06, Dianópolis 08 e Guaraí 06.

Durante as instruções no Curso, os alunos vão ver conteúdos teóricos e práticos sobre prevenção e combate a incêndios florestais, além de informações sobre os equipamentos que são utilizados, tanto equipamentos de combate direto e indireto, como também equipamento de proteção individual, técnicas e táticas de combate aos incêndios florestais e, no segundo momento, receberão instrução básica de atendimento pré-hospitalar (primeiros socorros).

“É de suma importância a colaboração desses voluntários para estarem nos auxiliando, fortalecendo o corpo de bombeiros no combate aos incêndios florestais em nosso estado. Neste período de seca, é o período que a gente enfrenta a maior incidência de focos de incêndios florestais”, destacou o sargento Silas Cruz de Souza, instrutor do curso.