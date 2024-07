Praia de Paranã recebe investimento do Governo do Tocantins

Uma charmosa praia em meio a uma das cidades históricas do Tocantins, o Praião do Dominguinhos, em Paranã, é uma das principais da região, atraindo moradores locais e de todo o Estado, além de turistas de várias partes do Brasil. O balneário integra o cronograma da programação da Temporada de Praia 2024, com investimentos do Governo do Tocantins, no valor superior a R$ 35 milhões, para mais de 40 municípios tocantinenses.

“O potencial turístico de Paranã é um atrativo a mais para a temporada de praia no município. Investimos para que o público possa apreciar uma praia bonita, segura, com programação cultural e valorização ambiental. O turista pode visitar uma das melhores praias da região sul e ainda as belezas naturais do nosso Estado”, reforça o governador Wanderlei Barbosa.

Praião do Dominguinhos

Localizada em Paranã, no sul do Estado, a 347 km da capital, Palmas, o Praião do Dominguinhos é um dos principais atrativos da região durante o mês de julho, atraindo turistas em busca de descanso e diversão em suas águas doces banhadas pelo Rio Paranã. A temporada deste ano teve início no dia 7 de julho e prossegue até o dia 28 de julho, oferecendo uma estrutura completa com 15 barracas que vendem alimentos e bebidas, áreas esportivas, palco para atrações culturais, e uma área demarcada para banho.

O prefeito de Paranã, Phabio Augustus da Silva Moreira, destaca o empenho do Governo do Tocantins na realização da temporada de praia no município, ressaltando a importância da parceria para a promoção de um evento bonito, seguro e sustentável. “O governador Wanderlei Barbosa mostrou muito empenho em ajudar os municípios na realização das praias. Tivemos um apoio muito grande do Governo do Tocantins na praia de Paranã, e assim conseguimos estruturar as barracas, que estão todas padronizadas, e trazer shows de porte nacional. Tudo isso atrai muitos turistas, o que aquece a nossa economia”, afirma o prefeito da cidade.

Durante o período de veraneio, a segurança foi reforçada com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, guarda-vidas, e segurança privada especialmente nos dias de shows musicais.

Edsônia Ribeiro montou sua barraca pelo terceiro ano consecutivo e afirma que é o momento ideal para triplicar sua renda. “Já tenho comércio na cidade, mas na temporada tudo gira em torno da praia, onde conseguimos vender bastante e isso nos ajuda muito”.

Adão Carneiro é de Campos Belos/GO, e há cinco anos vem passar a temporada de praia em Paranã. Trabalhando como operador de máquinas pesadas, ele garante que o Praião do Dominguinhos é o lugar perfeito, combinando descanso e diversão. “Essa sem dúvidas é a melhor praia do Tocantins, tem um povo receptivo, tudo muito limpo e organizado, sem contar que é perto de Goiás. Verão tem que ser aqui”, reforça Adão.

Atrações culturais e esportiva

Nos finais de semana, a praia de Paranã se transforma em um cenário vibrante com diversos atrativos musicais, incluindo shows de artistas renomados e músicos locais. Nesse sábado, 20, o palco recebeu nomes como Zé Felipe, Matheus Vargas, e Luccas e Rodrigo. Neste domingo, 21, as apresentações ficam por conta da banda Psirico, Papazone e Trio da Huanna.

Também nesse sábado, 20, ocorreu a Luta Paranã Fight, um evento de MMA incluído na programação do Praião do Dominguinhos. Esta é a segunda vez que o evento de luta ocorreu durante a temporada de praia do município, apresentando ao público mais de 20 combates, com atletas do Tocantins, Bahia, Goiás e Distrito Federal.

Fomento ao comércio

A programação da temporada de praia em Paranã aquece o comércio local, pois a cidade muda o seu ritmo e a população sente as melhorias que são proporcionadas neste período.

Ismael Ribeiro trabalha há quase 10 anos com um restaurante na cidade e consegue bons frutos com a temporada já que, segundo ele, é nesse período que a cidade ganha uma nova dinâmica, com o aumento do número de turistas, permitindo que seu estabelecimento fature mais durante o mês de julho. “Mesmo não montando estrutura na praia eu tenho lucro. A cidade muda, o movimento aumenta e as pessoas chegam no meu estabelecimento o tempo todo. O movimento é bom o mês inteiro”, destaca Ismael.

Valtenes Pereira administra um hotel no centro da cidade e também celebra a temporada e o movimento em Paranã. É nesse período que o número de hóspedes aumenta, tudo por conta da programação da praia. “É um período muito bom para os negócios, temos lotação o mês inteiro. A cidade fica movimentada e esperamos com muito ânimo a temporada, pois é o momento em que o nosso negócio deslancha”, ressalta.

Incentivo turismos local

Paranã é conhecida por sua rica história no Tocantins, com casarões e ruas históricas que remota ao período em que foi uma comarca com status de capitania entre 1808 e 1814. Os visitantes podem explorar a casa onde viveu Teotônio Segurado, uma figura histórica do Tocantins, reconhecido por seu papel pioneiro no processo de desmembramento de Goiás do Norte.

Além de seu contexto histórico, Paranã abriga uma série de belezas naturais, como cachoeiras deslumbrantes, mirantes, comunidades tradicionais, águas termais, cavernas e paisagens de tirar o fôlego, consolidando-se como um importante destino turístico no Tocantins, somando esses com os atrativos da temporada de praia.

Sammuel Rodrigues Alves atua como guia turístico e conta que durante esse período de praia as visitas nos locais são bem maiores e a cidade fica bastante movimentada. “A temporada de praia é fantástica para o turismo, pois nos coloca no mapa do entretenimento turístico. Paranã tem inúmeras belezas naturais e nesse período aumenta o número de visitas nos nossos atrativos, fomentando ainda outros setores como mercados, hotéis, restaurantes”, pontua Sammuel.

Edição: Caroline Spricigo