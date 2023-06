Prefeitura prepara estrutura para oferecer circuito seguro e acessível durante a festa popular

A 31ª edição do Arraiá da Capital acontece de 21 a 26 de junho, no estacionamento do estádio Nilton Santo. Para garantir uma festa segura e acessível, a Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Cultural de Palmas (FCP), em parceria com a Federação de Quadrilhas Juninas do Tocantins (Fequajuto), não mede esforços para que o palmense e visitante possa celebrar com muita alegria este tradicional evento da Capital.

Conforme a presidente da FCP, Cleizenir dos Santos, a estrutura do Arraiá da Capital tem superado as expectativas ano a ano. “Nesta edição, voltamos a ampliar a área da arena e arquibancadas. Teremos também telões espalhados pelo circuito. Todo o espaço vai ficar ainda mais bonito, com mais bandeirolas, mais painéis para fotos, danças e brincadeiras. A Fundação Cultural de Palmas tem muito cuidado em deixar essa festa cada vez mais bonita e acolhedora para a população de Palmas”, ressaltou.

Estrutura

A instalação do circuito tem uma área total superior a 6 mil metros quadrados, onde são distribuídos 15 estandes de alimentação, cinco estandes para exposição de artesanatos, local para cinco food trucks e o espaço infantil (Arraiá dos Mulekim), além de uma arquibancada projetada para 3.500 pessoas.

Há também áreas reservadas para postos policial e de saúde, sala de imprensa, equipes de zeladoria e limpeza, profissionais de segurança no trânsito e Corpo de Bombeiros. Equipes estão trabalhando em conjunto para garantir a realização de uma festa segura e acessível a todos.

Para o presidente da Fequajuto, Filemon Pinheiro Amorim, o Arraiá da Capital, além de manter viva a tradição junina, abre oportunidades para o empreendedorismo. “Sem dúvida um evento que resgata e agrega muito valor cultural ao nos colocar em evidência no cenário brasileiro. Além disso, colabora demais com a economia local. As pessoas esperam ansiosamente por esta festa, não só os ambulantes, mas todos os profissionais que trabalham indiretamente na preparação do evento, como costureiros, maquiadores, coreógrafos. É bom para todo mundo”, destacou.

Economia

De acordo com informações da diretora de Indústria e Comércio, Marilene Lima, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego, os relatórios de faturamento realizados todos apontam que o Arraiá é um dos eventos onde os ambulantes mais faturam. “A expectativa do ponto de vista econômico, ano após ano é sempre muito positiva, são 31 vagas dentro do circuito e já passam de 100 inscrições. Geralmente os contemplados ainda contratam de 2 a 3 pessoas durante os dias de festa, gerando ainda mais oportunidades e renda”, concluiu.

Patrimônio cultural

A festa é realizada em Palmas, desde 1993 e integra a temporada de festas juninas do Brasil, consideradas patrimônio cultural e imaterial brasileiro, por meio do Projeto de Lei N.º 14.555, de 25 de abril de 2023. O evento conta com o apoio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Saúde, Comunicação, Trânsito, Transporte e Mobilidade, Desenvolvimento Urbano, Guarda Metropolitana, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Programação

21 de junho

Coreto do forró – A partir das 19h

Arena – A partir das 19h – Apresentação das Rainhas

Palco Principal – 23h- Show da Joelma

22 de junho

Arena – A partir das 19h-Projeto São João Vem de Berço – relacionar juninas

Coreto do Forró – A partir das 19 horas

Palco Principal – 23h Karolina do Cerrado

23 de junho

Arena – A partir das 19h Grupo de Acesso -Nação Junina; Fulô de Mandacarú ; Fogo na Cumbuca; Estrela do Sertão

Coreto do Forró

Palco Principal –Thiago Jhonathan – ex- Forró Boys e Trio Baú

24 de junho

Arena- A partir das 19h -Grupo de Especial – Cafundó do Brejo; Encanto Luar; Arrasta Pé do Liberdade; São João das Palmas

Coreto do Forró- A partir das 19h

Palco Principal – A partir das 23h Cleyton Farias / Os Gonzagas

25 de junho

Arena – Grupo de Especial –Pizada da Butina; Pula Fogueira; Matutos da Noite; Explosão Amor Caipira

Coreto do Forró –

Palco Principal – Rony Sertão e Trio Bacana

26 de junho – Apuração – a partir das 19h