Wanderlei estreia na campanha de Toinho Andrade em comício e exalta o amigo: “É um orgulho estar pedindo voto para o melhor candidato, meu amigo, meu irmão”, frisou

O primeiro comício do deputado federal e candidato a prefeito de Porto Nacional, Toinho Andrade, ao lado do governador Wanderlei Barbosa, seu principal cabo eleitoral, aconteceu na noite desta quinta-feira, 20, em praça pública no setor Vila Nova e teve como foco a abordagem das propostas do plano de governo do candidato do Republicanos, e a reafirmação da aliança indissolúvel entre os dois.

No evento, Toinho Andrade afirmou que não irá deixar um grupo despreparado seguir à frente da prefeitura. “Eles podem seguir com as mentiras, com o jogo sujo, com a baixaria, o povo tem desejo de mudança em Porto Nacional e esse sentimento ninguém pode segurar. O problema de Porto Nacional é falta de prefeito”, destacou.

O governador fez menções ao legado do amigo e parceiro político de longa data: “Toinho lutou muito por Porto Nacional, destinou recursos para a saúde, educação, segurança, cultura, esporte. Ele é o melhor para Porto Nacional avançar porque a gente tem história nessa cidade, temos uma parceria consolidada. Estado e município juntos é sinônimo de progresso”, destacou Wanderlei.

Ele também deu um recado para a oposição que tenta a todo custo desestabilizá-los com a disseminação de fake news. “Do lado de lá tem mentiras e perseguição, do lado de cá tem coragem e experiência. Infelizmente a atual gestão não tem visão de futuro”, pontuou.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade