31ª edição promete muita música para embalar público nos cinco dias de festa

O ritmo típico dos nossos vizinhos paraenses, o calypso, vai fazer o tocantinense levantar o pé do chão na abertura da 31ª edição do Arraiá da Capital, na quarta-feira 21, com a cantora Joelma. Mas, o forró é que vai dominar o arrasta-pé na maior festa junina do Tocantins, que traz atrações locais e nacionais que subirão no palco principal nas cinco noites de festa, logo após as apresentações das juninas na ‘Arena’ e musicais no Coreto do Forro.

Atendendo a pedidos de outros ‘Arraiás’, a rainha do calypso, Joelma abre a festa na quarta, 21. Cantora, compositora, empresária e dançarina nascida no Pará, ficou conhecida como vocalista da Banda Calypso, e desde 2016, após separação do marido Chimbinha e dissolução de sua banda, ela segue carreira solo. Ao longo de seu percurso profissional, Joelma vendeu cerca de 20 milhões de álbuns, e acumulou diversas vitórias e indicações a prêmios importantes da música, incluindo três participações ao Grammy Latino.

Para levantar o público na segunda noite de festa, ela que vem do berço das quadrilhas juninas e que anima os arrasta-pés na Capital, ‘Karollina do Cerrado’, subirá ao palco a partir das 22 horas, de quinta-feira, 22. Com 20 anos de carreira, ela iniciou na música aos sete anos em Brasília, e desde 2007 também atua no movimento junino. Esta será a terceira vez que a cantora se apresenta no Arraiá da Capital, tendo uma boa receptividade do público, com um repertório que reúne forró e sertanejo dos antigos e atuais.

Na sexta-feira, 23, ‘Thiago Jhonathan’ – ex – Forró Boys e o ‘Trio Baú’ animarão a festa. Atração nacional conhecida dos palcos tocantinenses com seu ex-grupo Forró Boys, cantor, compositor, instrumentista, Thiago Jhonathan ‘TJ’ tem um estilo musical moderno e diferente. O sertanejo, o pop, o dance music, o zouk, o reggaeton, o pop rock e a música gospel se fazem presentes nas suas composições, interpretações e apresentações. Já o Trio Baú surgiu em Palmas, formado por Rubão Ayres, Mauro Becker e Gil, idealizado com a intenção de fomentar e divulgar o autêntico forró pé de serra. A banda apresenta canções expressivas, que retratam o cotidiano, a vida e os costumes do povo brasileiro e conhecidas pelo público regional.

A atração nacional do sábado, 24, é o projeto ‘Juzé, Lukete e Os Gonzagas’ que se preparou para ‘forrofiar’ nesse período junino. Formado por Juzé e Lukete, a dupla que encantou o Brasil com seu humor e poesia na telinha da novela ‘Mar do Sertão’, da Globo e os ‘Os Gonzagas’, banda que vem encantando o Brasil desde 2012, o show promete a união entre música, cantoria, poesia e teatro, ‘Juzé, Lukete e Os Gonzagas’ vão passear, cantar, contar e encantar com o que tem de bom e do melhor da arte nordestina e brasileira. Na mesma noite também se apresenta o forrozeiro ‘Clayton Farias’, cantor, compositor e músico. Natural de Petrolina – PE, iniciou sua carreira musical ainda na infância cantando forró de pé-de-serra no sertão pernambucano. Mudou-se para Palmas em 1998, aos 14 anos, onde prosseguiu cantando e encantando com sua forma legitimamente nordestina de fazer um bom forró.

E para encerrar a festança, o domingo 25 terá ‘Trio Bacana’ e ‘Rony Sertão’. Formado por Pexera na voz e triângulo, Edu na zabumba e Gil na sanfona, o ‘Trio Bacana’ está no circuito cultural brasileiro desde março de 2000, na atual formação apresenta um repertório de músicas que destacam o único ritmo genuinamente brasileiro com a proposta de levar aos palcos a expansão do forró-pé-de-serra, passando pelo forrozão, baião, arrasta-pé, xote e xaxado. Já Ronisley Alves Brito, mais conhecido como ‘Rony Sertão’ é natural de Araguaína-TO, começou a cantar aos 11 anos em Luzimangues onde mora atualmente. A partir de 2022, Rony sertão foi lançado no mercado fonográfico, atualmente faz parte do casting de artistas da empresa Voice A4 Produções e Eventos. No EP “Pegada do Vaqueiro”, Rony assina letras de seis canções que estão presentes neste novo projeto.

Programação

Dia 21 de Junho

Coreto do forró – A partir das 19 horas

Arena – A partir das 19 horas – Apresentação das Rainhas

Palco Principal – 23 horas – Show da Joelma

Dia 22 de junho

Arena – A partir das 19 horas – Projeto São João Vem de Berço

Coreto do Forró – A partir das 19 horas

Palco Principal – 23 horas – Karolina do Cerrado

Dia 23 de junho

Arena – A partir das 19 horas – Grupo de Acesso – Nação Junina; Fulô de Mandacarú; Fogo na Cumbuca; Estrela do Sertão

Coreto do Forró

Palco Principal –Thiago Jhonathan – ex- Forró Boys e Trio Baú

Dia 24 de junho

Arena – A partir das 19 horas -Grupo de Especial – Cafundó do Brejo; Encanto Luar; Arrasta Pé do Liberdade; São João das Palmas

Coreto do Forró – A partir das 19 horas

Palco Principal – A partir das 23 horas Cleyton Farias / Os Gonzagas

Dia 25 de junho

Arena – Grupo de Especial – Pizada da Butina; Pula Fogueira; Matutos da Noite; Explosão Amor Caipira

Coreto do Forró – Apartir das 19 horas

Palco Principal – Rony Sertão e Trio Bacana

Dia 26 de junho – Apuração – a partir das 19 horas