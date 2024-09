Lado a lado com o deputado federal Vicente Júnior, Toinho Andrade intensifica ações de campanha em Porto Nacional

Toinho Andrade tem demonstrado habilidade política e empenho em sua campanha para prefeito de Porto Nacional. Com fortes alianças e apoios sedimentados, ele vem mais uma vez mostrando todo seu potencial enquanto grande líder político tocantinense.

Reuniões, entrevistas, comícios e caminhadas tem sido uma constante durante a campanha de Toinho Andrade. E na noite desta terça-feira, 17, não foi diferente, ao lado de seu grande aliado, o deputado federal Vicente Júnior, ele participou de 3 reuniões políticas que contaram com centenas de pessoas presentes.

Com essa série de compromissos, o candidato tem levado aos quatro cantos da cidade as propostas contidas em seu plano de governo. Plano esse que foi construído com as digitais da população portuense.

Em todas as oportunidades, Toinho afirma seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e pela melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. Ele destaca ainda, seu desejo de fazer uma gestão transparente, pautada no comprometimento com as demandas de todos os portuenses.

