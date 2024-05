Pracinha da Cultura receberá Circuito Festival Você na Tela no sábado, 4

Em mais uma edição do Circuito Festival Você na Tela, a Pracinha da Cultura, no setor Morada do Sol II, terá sessão de cinema gratuita na quinta-feira, 2, às 16 horas, e no sábado, 4, às 19 horas. Serão exibidos os filmes vencedores da sétima edição do Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você na Tela. As exibições são gratuitas.

Na quinta-feira, 2, também haverá um bate-papo com o jovem ator e realizador Ícaro Railan sobre o tema ‘O protagonismo infantojuvenil no Festival Você na Tela’. Ícaro Railan é ator, diretor, roteirista e produtor do cinema independente. Iniciou suas atividades no Festival De Cinema Estudantil Você Na Tela no ano de 2018, com o curta “Bullying”, em 2019 participou com o curta ‘O jeito certo de agir’ e ganhou seu primeiro prêmio, Melhor produção com o curta ‘O que nordeste tem de melhor’. Em 2020, em meio a pandemia, gravou ‘Eu sou a arte’, que lhe rendeu os prêmios de melhor direção, melhor fotografia e melhor edição. No ano de 2021, fez o curta ‘Dose de esperança´ que lhe rendeu os prêmios de melhor ator e melhor atriz. Já em 2022 ganhou melhor direção com o curta-metragem ‘Guarda-chuvas amarelos’.

Programação

Além dos filmes vencedores do Festival Você na Tela, será exibida uma sessão especial do filme ‘Rir Para Não Chorar’. A obra conta a história de Flávio, um comediante de sucesso que, após a morte de sua mãe, se vê empacado, como se uma nuvem estivesse bloqueando sua capacidade de fazer as pessoas rirem. Determinado a voltar para os holofotes, ele fará de tudo para conseguir seu dom de volta. Só não imaginava que sua mãe voltaria para fazê-lo rir novamente.

2 de maio (qui)

Exibição dos filmes vencedores do VI Festival Você na Tela e bate-papo – Ícaro Railan

Horário: 16h

4 de maio (sáb)

19h – Rir Para Não Chorar, Cibele Amaral

Comédia | Brasil | 2019 | 100 min

Classificação: 10 anos