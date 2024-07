Wanderlei Barbosa sanciona captação de R$ 250 milhões para duplicação da ponte Palmas-Luzimangues e da TO-080 até Paraíso

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, sancionou a Lei n° 4.445, que autoriza o Executivo estadual a contratar operação de crédito com o Banco de Brasília (BRB) no valor de até R$ 250 milhões, para a duplicação da Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, que liga a capital tocantinense ao distrito de Porto Nacional, Luzimangues; e da TO-080 até a cidade de Paraíso do Tocantins. A Lei foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta semana.

A iniciativa do governador Wanderlei Barbosa faz parte da política de gestão, que visa integrar a logística e expandir as atividades econômicas no terminal de integração da Ferrovia Norte-Sul, localizado na região, bem como para melhorar os acessos à capital tocantinense.

“O BRB é um parceiro do Governo do Tocantins, por acreditar no nosso potencial e no crescimento econômico experimentado nos últimos anos. Estamos convictos de que será mais uma grande parceria com o BRB”, salienta o governador, lembrando que a instituição foi responsável pelo financiamento da Ponte de Porto Nacional, inaugurada em 14 de junho, que envolveu recursos na ordem de R$ 180 milhões, dos quais R$ 149 milhões foram financiados pelo Banco.

O titular da pasta do Planejamento e Orçamento, Sergislei de Moura, explica que o empréstimo está dentro do plano de pavimentação e recuperação asfáltica projetado pelo Governo Wanderlei Barbosa. “O Governo tem como objetivo principal promover a melhoria da logística de transporte, ligando a margem esquerda do Rio Tocantins com a produção de outras regiões do Estado, ligando a produção até o modal da ferrovia. O Governo do Tocantins quer estabelecer a logística de transporte e fortalecer esses empreendimentos que geram empregos e renda”, frisa.

BRB

O BRB conta com três agências em solo tocantinense. Com 57 anos de história e mais de 7,8 milhões de clientes espalhados por 39 países em todos os continentes, além de cobrir 93% de todo o território brasileiro, o BRB é um banco estatal com participação do Governo do Distrito Federal como maior acionista e chega ao Tocantins inicialmente com três unidades inauguradas em Palmas.

