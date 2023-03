Deputados parabenizam e apresentam matérias em favor das mulheres

Logo após a abertura da Sessão Ordinária desta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Amélio Cayres (Republicanos), passou a condução dos trabalhos para a deputada Professora Janad Valcari (PL), como homenagem e valorização das mulheres no seu dia, segundo mencionou o chefe do Legislativo estadual.

Antes de transferir a condução da sessão, Amélio Cayres já tinha composto a Mesa com as deputadas Claudia Lelis (PV) e Vanda Monteiro (UB), que ocuparam a 1ª e 2ª Secretarias, respectivamente. Segundo ele, uma forma de homenagem às colegas e a todas mulheres tocantinenses.

Ao assumir o comando da sessão, Janad Valcari parabenizou todas as mulheres, entre elas suas colegas deputadas, as jornalistas presentes e demais servidoras desta Casa de Leis.

Por sua vez, Vanda Monteiro cumprimentou as colegas de parlamento, suas assessoras e todas as tocantinenses. Vanda destacou ainda que “o lugar das mulheres é onde elas quiserem”.

Entre outras matérias, Vanda apresentou Votos de Aplausos a todas as delegadas do Estado do Tocantins, por seus trabalhos desenvolvidos na Segurança Pública do Estado.

Vilmar de Oliveira (SD), além de se pronunciar em homenagem às mulheres, afirmou que o tratamento especial a elas não deveria ser somente no 8 de março, mas todos os dias do ano. “Não existiria a presença dos homens sem as mulheres”, disse.

Léo Barbosa (Republicanos) elogiou as deputadas, que segundo ele fazem um trabalho excelente como parlamentares, e defendeu que os partidos deem mais oportunidades às mulheres. Ele felicitou as prefeitas que comandam municípios no Estado, e lembrou que Palmas é a única capital administrada por um mulher. Destacou também a necessidade de promover os direitos delas, em todas as áreas, principalmente na política. “Uma demonstração da necessidade de maior promoção e de oportunidades para as pessoas do sexo feminino na política”, reconheceu Léo.

O deputado Jorge Frederico (Republicanos) requereu à Secretaria de Segurança Pública a ampliação e utilização dos meios existentes para denunciar a violência contra as mulheres, inclusive com a implantação da Delegacia Virtual especializada. Em outra propositura, ele defendeu a divulgação do Canal 180, de atendimento às mulheres, criado pelo Ministério da Mulher.

Os deputados Wiston Gomes (PSD), Cláudia Lelis (PV), Marcos Marcelo (PL) e Luciano Oliveira (PSD) foram os demais que cumprimentaram as mulheres pelo 8 de março.