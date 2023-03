Poder Legislativo do Tocantins homenageia mulheres pelo Oito de Março

Por Elpidio Lopes

O Poder Legislativo do Estado do Tocantins se reuniu em sessão solene na manhã desta quinta-feira, 9, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ocorrido na quarta-feira, 8. A mesma solenidade acontece todos os anos tendo como principal atração a condecoração de mulheres que realizaram feitos relevantes no Estado e melhorias para as mulheres no Tocantins.

O Diploma Mulher-Cidadã Guilhermina Ribeiro da Silva é a honraria dedicada às personalidades mulheres a cada ano. A sessão contou com a presença de vários deputados estaduais, bem como outras autoridades e populares nas galerias e tribunas de honra.

A abertura da solenidade foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres (Republicano), que após fazer a composição da Mesa e as considerações iniciais transferiu os trabalhos para a deputada Janad Vacari (PL).

Antes das homenagens foi executado o Hino Nacional e apresentado um vídeo institucional da Assembleia sobre o Dia da Mulher, tendo como personagens deputadas e servidoras desta Casa de Leis.

Falas

Amélio Cayres disse ser uma alegria realizar a sessão, e defendeu a criação da Semana Internacional da Mulher, por entender que só um dia é muito restrito para as homenagens.

Além da homenageadas do dia o presidente fez referência a outras personalidades, como dona Nonata, do Bico do Papagaio, dona Raimunda Quebradeira de Coco [in memoriam] e dona Cota, de Esperantina. Ele elogiou a criação pelo Governo da Secretaria da Mulher e a dos Povos Originários. “Esta Casa não se furtará a apreciar e aprovar iniciativas em favor das mulheres”, finalizou o presidente.

Homenagens

A deputada Janad Valcari (PL) – ao comentar sobre sua homenageada, a empresária Vanilda Rodrigues – lembrou que ela trabalhou com empresas de ônibus de turismo, passou em concursos públicos e seguiu carreia com uma agência de viagens, e que diante de tantas vitórias e lutas por igualde, Vanilda inspira muitas mulheres no Estado.

A parlamentar Cláudia Lelis (PV), além de comentar qualidades de suas homenageadas, fez relatos dos seus projetos apresentados e aprovados na Assembleia em benefício das mulheres.

Vanda Monteiro (UB) disse que a cerimônia, além de homenagem, serviu também para falar e defender direitos das mulheres. Mencionou medidas de sua autoria que já beneficiam as mulheres no Estado, como folga anual para exames do câncer do colo do útero e câncer de mama, a Secretaria da Mulher no Estado e a delegacia da Mulher da Região sul de Palmas.

Júnior Geo (PSC) garantiu que diante dos preconceitos sofridos pelas mulheres, mesmo assim vencendo-os, disse que se fossem com os homens muitos desistiriam dos seus objetivos.

Já a secretária estadual dos Povos Originários e tradicionais, Narubia Werreria afirmou que só as mulheres indígenas sabem o que é ser consideradas estrangeiras em sua própria terra. Ao lembrar da destruição da natureza e comparando o planeta como se fosse uma mulher, afirmou ser a terra que mais clama por preservação de direitos. E que quem mais sofre com a degradação da natureza são as mulheres indígenas e quilombolas.

Ela chegou a apresentar indígenas da etinia xerente, de Tocantínia, que compõem a primeira Brigada de Incêndio voluntária no Brasil.

Presentes

Entre os presentes estavam ainda os deputados Marcos Marcelo (PL), Vilmar de Oliveira (SD); Luciano de Oliveira (PSD); Wiston Gomes (PSD); Eduardo Fortes (PSD); Eduardo Mantoan (PSDB); Gipão (PL); Júnior Geo (PSC); Gutierres Torquato (PDT); Cleiton Cardoso (Republicanos); a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro (PSDB); a Defensora Pública Geral, Estellamaris Postal; a esposa do presidente da Assembleia Legislativa, Genecy Almeida, entre outras autoridades.

Homenageadas

A homenageada Raimunda Nonata se disse feliz por entender que ali estava representando as quebradeiras de coco e trabalhadoras rurais. Criticou os altos índices de feminicídio, e terminou com uma música, a qual no refrão dizia: “eu sou mulher trabalhadeira, também sou brasileira e faço parte da nação”.

Vanilda Rodrigues contou que chegou em Palmas com duas malas da Natura, trabalhou na Educação e com empresa de ônibus de turismo, mas acabou montando uma agência de viagens, o que lhe consolidou como empresária na capital.

Para a desembargadora Itelvina, as mulheres precisam se unir para defender mais suas causas. “Com amor e união vamos construir um Tocantins cada vez melhor”, destacou.

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe;

Senadora da República, Maria Auxiliadora Seabra de Oliveira;

Capitã da Polícia Militar, Flávia Roberta Pereira de Oliveira

Artesã e Trabalhadora Rural, Raimunda Nonata Nunes Rodrigues;

Empresária Vanilda Rodrigues Leite Pacine.

Guilhermina Ribeiro

Guilhermina Ribeiro da Silva, a Dona Miúda (1928-2010), foi uma personalidade ímpar na comunidade do Mumbuca, povoado de Mateiros, no Jalapão. Uma das matriarcas do povoado, precursora da arte de trabalhar com o capim dourado, Dona Miúda herdou este talento da sua mãe, que por sua vez havia aprendido com a avó.

O Diploma Guilhermina Ribeiro foi instituído pela Assembleia Legislativa, mediante aprovação da Resolução nº 301, de 20 de dezembro de 2011.