Governador Wanderlei Barbosa entrega obras de reforma de escolas no Bico do Papagaio nesta sexta-feira, 10

por Governo do Tocantins

publicado: 09/03/2023 10:46:00 – atualizado: 09/03/2023 13:30:47 O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa entrega, nesta sexta-feira, 10, na região do Bico do Papagaio, obras de reforma de escolas estaduais nos municípios de Esperantina e Sítio Novo do Tocantins. Com investimento de mais de R$ 3 milhões, as melhorias beneficiarão, diretamente, mais de 500 estudantes da região.

A agenda de trabalho do Chefe do Poder Executivo inicia às 10 horas, com o lançamento das obras na Escola Estadual Joaquina Maria da Silva, em Esperantina, com investimento de R$ 1.127.078,81. Em seguida, o governador Wanderlei Barbosa inaugura as obras de reforma da Escola Estadual Manoel Estevão de Souza, em Sítio Novo, estimadas em R$ 2 milhões.

As obras de reestruturação das escolas incluem troca de piso e fiação elétrica, além de reforma nos telhados, quadras poliesportivas e outras melhorias, como substituição de madeiramento por ferragem, forramento de salas de aula e pintura.

As unidades de ensino são referências em educação na região do Bico do Papagaio. Com décadas de tradição e história, a Escola de Sítio Novo foi fundada no final da década de 1970. Já a Escola Joaquina Maria, em Esperantina, completa, em 2023, 27 anos de criação.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate