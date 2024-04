Wanderlei Barbosa e Antonio Andrade, vistoriam obras da nova ponte de Porto Nacional, a maior obra de infraestrutura em andamento no Estado

Conforme anúncio feito pelo governador durante a vistoria, a previsão de inauguração da ponte é para o dia 14 de junho de 2024 com mega evento

Desenvolvimento! Com investimento de quase R$ 150 milhões, a ponte sobre o rio Tocantins em Porto Nacional está prestes a ser inaugurada.

Em uma visita à obra, feita nesta terça-feira (16), o governador Wanderlei Barbosa e o deputado federal Antonio Andrade, ambos cidadãos portuenses, destacaram a magnitude da ponte que garantirá a facilitação do acesso da população que precisa dela, bem como a melhoria da economia, turismo e escoamento da produção agrícola.

A visita às obras foi acompanhada por pré-candidatos a vereadores e lideranças do município que apoiam a pré-candidatura a prefeito do deputado Antonio Andrade.

Durante a visita, Wanderlei Barbosa destacou: “Essa é uma obra muito importante e especial para todos nós, e o deputado Antonio Andrade tem papel fundamental nessa conquista, desde sua atuação para conseguir o aval da Assembleia Legislativa, até a busca por recursos que viabilizassem essa construção. A nova ponte leva o nome de Antonio Poincaré Andrade (in memorian), pai do deputado Toinho que é mais que um amigo, é um irmão que tenho, por isso, estar aqui hoje é com certeza muito gratificante”, concluiu o governador.

Em seguida, Antonio Andrade agradeceu ao governador pela parceria de longa data e falou sobre a importância da obra para Porto e todo o Tocantins.

“Essa ponte é uma realização, a concretização de um sonho histórico da população portuense. Irá suprir a travessia complexa de veículos pesados que hoje é feita por meio de balsas, e impulsionará ainda mais o desenvolvimento dessa região que é destaque no agronegócio do Estado. Estamos na fase final dos trabalhos, o que me deixa feliz por saber que essa conclusão irá assegurar o tráfego de um dos maiores corredores logísticos de desenvolvimento do Estado”, pontuou o parlamentar.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade