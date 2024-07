Aleto publica resultado definitivo das provas discursivas de procurador jurídico

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) publicou nesta sexta-feira, 19, em seu Diário Oficial Eletrônico, o resultado definitivo das provas discursivas do edital nº 02/2023 do Concurso Público, referente ao cargo de procurador jurídico.

Ao todo, foram aprovados oito candidatos, sendo sete nas vagas de ampla concorrência e um na vaga de cotas para negros. O resultado também está disponível na página de concursos da Fundação Getúlio Vargas (FGV): https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleto/2.

Avaliação de títulos

De acordo com a Comissão de Concursos da Aleto, os candidatos serão convocados para a avaliação de títulos, que é a última fase para considerar a classificação final, obtida com a somatória das notas de todas as três etapas (prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos).

Serão considerados na avaliação de títulos, a conclusão de cursos de pós-graduação em direito, publicações de conteúdo jurídico, aprovação em concursos públicos homologados, exercício de docência e experiência em exercício de advocacia ou de atividade própria de carreira jurídica oficial.

TAF

A Comissão de Concurso da Aleto projeta para a próxima semana, a publicação de edital de convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) dos candidatos que disputam as vagas do cargo de policial legislativo II, prevista no edital nº 01/2023. As provas devem ocorrer em 25 de agosto. Mais informações sobre esta etapa serão publicadas em breve no site da Aleto e da FGV.