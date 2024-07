Governo do Tocantins mantém agilidade na abertura de empresas e registra mais de 14 mil novos empreendimentos

O Governo do Tocantins, por meio da Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins), manteve-se, no primeiro semestre de 2024, entre as cinco primeiras colocações no ranking nacional de estados mais rápidos para abrir empresas. Nesse mesmo período, 14.188 novos estabelecimentos foram registrados no Estado.

Em março, a Jucetins alcançou a segunda posição nacional. O tempo médio para finalizar o registro de uma empresa ficou em 8 horas, 46 minutos e 10 segundos. Esse tempo inclui as respostas das prefeituras no processo de consulta prévia de endereço e da Receita Federal para a validação cadastral. No que tange exclusivamente ao registro, responsabilidade exclusiva do órgão, o tempo é ainda mais reduzido: apenas 2 horas e 30 minutos para finalizar a análise dos processos.

O governador Wanderlei Barbosa destaca que os resultados alcançados colocam o Tocantins em um caminho sólido de crescimento empresarial. “Com um ambiente favorável ao empreendedorismo, suporte eficiente da Jucetins e iniciativas que facilitam a vida dos empresários, o Estado atrai novos negócios e contribui significativamente para o desenvolvimento econômico”, ressalta o chefe do Executivo estadual.

“Um mérito do governo estadual e de todos os nossos servidores, juntamente com o nosso colégio de vogais, que nos dão amparo legal para tomar decisões assertivas”, salienta o presidente da Jucetins, Issam Saado.

Crescimento do empreendedorismo feminino

Outro destaque no primeiro semestre de 2024 é o expressivo crescimento do empreendedorismo feminino no Tocantins. O Estado alcançou a marca de 80 mil mulheres à frente de empresas. Esse número inclui empreendedoras, sócias ou administradoras. “Esse dado reflete a força e a importância das mulheres no desenvolvimento econômico do Estado, evidenciando uma tendência de maior participação feminina no mercado empresarial”, explica o presidente da Jucetins, Issam Saado.

Uma das mulheres que decidiu investir no Tocantins foi a empresária e publicitária Krysna Vieira. Há quatro anos, ela abriu uma agência de marketing, publicidade e propaganda em Palmas, para tirar os seus sonhos do papel. “O Tocantins é minha casa e meu desejo é contribuir com o crescimento do meu Estado. Meus clientes são como parte da minha família e me sinto realizada em manter minha empresa crescendo aqui”, destaca a empresária.

Novo canal de atendimento

Para facilitar a comunicação com os cidadãos, a Jucetins aderiu ao atendimento pelo WhatsApp. Contadores, advogados, empresários e outros usuários podem se comunicar com o suporte do Simplifica Tocantins pelo número (63) 3218-4821 e com os setores de atendimento, protocolo e cadastro pelo (63) 3218-4825. Por meio do aplicativo, os usuários podem esclarecer dúvidas, pedir informações e fazer diversas solicitações.

Parceria estratégica

A Jucetins também avançou em parcerias estratégicas para fortalecer o desenvolvimento econômico regional. Uma dessas parcerias foi firmada com a Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), oficializando o compartilhamento de informações sobre empresas abertas em Palmas. A cooperação permite que a Associação tenha acesso a dados cruciais para seu planejamento e desenvolvimento econômico da Capital, sempre em conformidade com as regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).