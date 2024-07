Com a condução de Virgínia Andrade, grupo de mulheres discutem políticas públicas para Porto Nacional

O debate das políticas públicas para as mulheres é o tema central do Encontro Elas+, iniciativa liderada por Virgínia Andrade, esposa do deputado federal Antonio Andrade e referência na realização de trabalhos sociais no Tocantins, em especial em Porto Nacional.

A primeira reunião de mulheres aconteceu nesta terça-feira, 23, no setor Tropical Palmas, e irá percorrer todos os setores de Porto Nacional, Distritos e Zona Rural, ouvindo as mulheres do município.

“Nosso propósito é discutir as políticas públicas a serem viabilizadas no município promovendo a inclusão com a diversidade de mulheres da cidade e do campo, de modo que possamos traçar ideias e estratégias que garantam a qualidade de vida de todas”, explicou Virgínia Andrade.

Assessoria Deputado Antônio Andrade