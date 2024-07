Antonio Andrade cita ajuda de Wanderlei Barbosa e Eduardo Gomes e quer pavimentar setor Imperial e demais bairros portuenses

O pré-candidato a prefeito de Porto Nacional, deputado federal Antonio Andrade (Republicanos), afirmou em plenária realizada na noite desta terça-feira, 23, que uma de suas propostas de pré-campanha é pavimentar o setor Imperial. A falta de infraestrutura no local é um grande gargalo enfrentado pela população.

Para tanto, o pré-candidato disse que contará com a ajuda do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e do senador Eduardo Gomes (PL).

“Já conversei com o governador e com o senador, e assumimos o compromisso de universalizar o asfalto em Porto Nacional. Queremos todos os bairros asfaltados, não apenas a parte central da cidade”, disse Andrade durante reunião com moradores do setor Imperial.

Antonio Andrade afirmou que já está estudando alternativas financeiras para tirar Porto Nacional do retrocesso e elevar o município a um patamar de destaque em desenvolvimento, qualidade de vida e geração de emprego e renda.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade