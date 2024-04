Gabarito do concurso da Aleto será divulgado nesta terça-feira, 16

Os gabaritos das provas (resultado preliminar) do concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) serão divulgados nesta terça-feira, dia 16. O anúncio foi feito pela Comissão do Concurso, após balanço da etapa de aplicação de provas, realizada no fim de semana.

Segundo o procurador-geral da Assembleia e presidente da Comissão do Concurso, Alcir Raineri, a avaliação desta etapa foi positiva, pois tudo ocorreu como planejado e previsto nos editais 1/2023 e 2/2023 do concurso.

Abstenções

Ele destacou que houve abstenção geral de 30% dos candidatos, e 58% para o cargo de Procurador Jurídico. “No geral, foi um processo tranquilo e seguro. Esperamos manter esse padrão até o resultado final do concurso”, disse.

Após a maratona de provas, os próximos passos do certame incluem a correção dos exames e análise de possíveis recursos, caso existam.

O presidente da Casa, deputado Amélio Cayres (Republicanos), disse estar feliz com todo o processo. “Esse certame está sendo pautado pelo planejamento, organização e transparência, para garantir segurança e a confiança de todos envolvidos, especialmente os candidatos”, afirmou.

Dados

As provas do concurso público foram realizadas em Palmas e mais oito cidades do Estado, nos dias 13 e 14. O certame está sendo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, e teve 29.804 inscrições homologadas para 107 vagas em 33 áreas de atuação.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da Assembleia.

O último concurso realizado pelo Poder Legislativo do Tocantins foi em 2005. O certame foi realizado pela Fundação Cesgranrio e ofertou 68 vagas.