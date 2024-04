Pré-candidato a prefeito em Porto Nacional, Antonio Andrade se reúne com lideranças do município

Eleito deputado federal com 63.813 votos nas eleições de 2022, e pré-candidato a prefeito em Porto Nacional, Antonio Andrade (Republicanos), é um dos fortes nomes no município. Na noite desta quinta-feira (18), o parlamentar participou de um encontro organizado pelo partido, que reuniu políticos e lideranças na capital da cultura tocantinense.

O clima de união ditou o encontro que reuniu um time de peso, incluindo: o ex-senador Vicentinho Alves; o ex-prefeito e presidente do diretório municipal do PODEMOS, Otoniel Andrade; presidente do PL, Márcio Antônio Andrade; presidente do PDT, Quinca Tomaz; presidente do PP, Marcélio Maia; a secretária executiva estadual da Agricultura, Lilian Venturini; os vereadores, Jefferson Lopes, Tony Andrade, Gustavo, Gilian Fraga e Soares Filho que é pré-candidato a vice-prefeito de Antonio Andrade. Além disso, estiveram presentes cerca de 70 pré-candidatos a vereador que fizeram questão de ressaltar o apoio à Antonio Andrade.

No encontro, foram discutidas propostas e o plano de ações em prol de um projeto de desenvolvimento pleno para Porto Nacional, visando proporcionar os avanços que o município tanto precisa.

“Antonio Andrade, tem o reconhecimento da sociedade, e isso só foi possível graças a sua forma eficiente e propositiva de gestão. Seu perfil conciliador, coerente, aberto ao diálogo, são diferenciais muito positivos. O projeto político dele é o mais transparente e consistente, por isso, sem sombra de dúvidas merece ser avalizado pela população”, disse o ex-prefeito, Otoniel Andrade.

O ex-senador, Vicentinho Alves, participou do evento e justificou seu apoio à Antonio Andrade. “Não poderia deixar de apoiar alguém como Toinho Andrade, que olha nos olhos, e tem ampla experiência com administração pública. Precisamos avançar! O deputado não é um político de palestrinha, ele fala pouco e trabalha muito melhorando todo o Estado, é isso que Porto Nacional precisa em sua gestão, pulso firme”, ressaltou.

Muito contente, Antonio Andrade agradeceu as palavras de apoio de todos os presentes e reafirmou seu compromisso com Porto Nacional. “Eu tenho orgulho de ser portuense, eu me importo com essa cidade e quero o melhor para os munícipes. A meta é construir uma gestão técnica, transparente e responsável, trazer inovações, fomentar o desenvolvimento da economia e desse modo, promover a qualidade de vida que a população tanto anseia. Por essas razões coloco meu nome à disposição do povo portuense”, finalizou o deputado federal.