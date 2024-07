“Quero oferecer perspectivas para implementação de políticas públicas voltadas para os idosos”, diz Antonio Andrade

Antonio Andrade ressaltou em plenária realizada na noite desta quinta-feira, 25, no setor Jardim Municipal em Porto Nacional, à importância de uma assistência mais atenciosa em relação aos idosos.

Durante a reunião, vários idosos presentes se manifestaram sobre a insatisfação pela ausência de políticas públicas voltadas para eles. E se queixaram do total abandono por parte da gestão municipal, que não oferece atividades que os atendam.

Na oportunidade, o pré-candidato afirmou que a oferta de serviços voltados para os idosos, com todo o respeito e atenção que merecem, será realizado por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que será gerido de forma responsável para atender as demandas dos idosos de Porto Nacional. Para o deputado e pré-candidato a prefeito de Porto Nacional, o cuidado com essa parcela da população é mais que importante.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade