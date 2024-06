Trilhas guiadas e visita a ecopontos marcam 2° dia de programação

Duas atividades que aliaram orientação e experiência foram realizadas pela Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA) nesta terça-feira, 4, como parte da programação da Semana Municipal do Meio Ambiente 2024, sendo duas trilhas guiadas e sensibilização sobre a utilização correta dos ecopontos para descarte de recicláveis.

A primeira trilha foi realizada pela manhã com alunos da Escola de Tempo Integral (ETI) Caroline Campelo, localizada na região sul de Palmas, entre os setores Jardim Laila e Morada do Sol III, no Córrego Bota-e-Tira. A segunda trilha, realizada na parte da tarde, envolveu alunos da ETI Padre Josimo, no Córrego Sussuapara dentro do Parque dos Povos Indígenas.

Durante as trilhas, os estudantes puderam conhecer in loco elementos da natureza e como eles convivem e se complementam formando um conjunto harmônico entre água, flora e fauna. Também foi possível vivenciar experiências como o conforto térmico proporcionado pelas árvores e a melhoria da qualidade do ar, em locais que há presença de vegetação e água, dentre outros.

Sensibilização

Ainda na parte da tarde, técnicos da FMA realizaram uma ação de sensibilização em alguns ecopontos da Capital, orientando a população sobre o descarte correto de recicláveis.

A intenção, segundo explicou a coordenadora do Programa Renova Palmas, que apoia a gestão dos resíduos sólidos em Palmas, engenheira ambiental Loane Ariela Cavalcante, o uso adequado dos pontos de coleta propicia diversos benefícios, entre eles fortalecer a economia das famílias que vivem da reciclagem e ajuda a aumentar a vida útil do aterro sanitário.

A consultora comercial Leidiane Almeida Correia elogiou a iniciativa da FMA em orientar sobre a forma correta de descarte dos recicláveis. “Se todo mundo depositar seus resíduos de forma adequada vai tornar a coleta pelos catadores mais segura, além de proteger o meio ambiente. Considero importante separar o lixo e depositar cada coisa em seu lugar”, afirmou Leidiane, acrescentando que em seu local de trabalho eles também têm esta preocupação. “Lá separamos direito e também recebemos as embalagens e os produtos que comercializamos para a logística reversa”, finalizou.