Coral e degustação de vinhos vão completar programação de Dia dos Namorados no Cine Cultura

Para celebrar o Dia dos Namorados, o Cine Cultura Palmas exibe o filme ‘O Sabor da Vida’, que estreia na quarta-feira, 12 de junho, na mostra Cinema e Vinho. Para deixar a noite ainda mais romântica, o público poderá degustar vinhos e contemplar a apresentação do Coral Municipal de Palmas.

‘O Sabor da Vida’ retrata o relacionamento entre Eugenie, uma talentosa cozinheira, e o famoso gourmet Dodin, para quem ela trabalhou nos últimos 20 anos. Com o tempo, a prática da gastronomia e a admiração mútua se transformaram em um relacionamento. A parceria entre eles resulta em pratos incríveis, no entanto, Eugenie preza por sua liberdade e nunca quis se casar com Dodin. Então, ele decide fazer algo que nunca fez antes: cozinhar para ela. O filme é vencedor do prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes 2023. Confira o trailer aqui.

Paterno

O filme Paterno, de Marcelo Lordello com Marco Ricca, traz o personagem Sérgio, que deseja conquistar a direção da empreiteira da família para realizar um sonho há muito esquecido. Ele acaba descobrindo um segredo da vida do seu pai que ameaça seus planos, revelando quem ele realmente se tornou. Sua exibição já se inicia nesta quinta-feira, 6. Confira o trailer aqui.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no Cine Cultura, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, todos no valor de R$ 15 a inteira, e R$ 7,50, a meia-entrada. As vendas iniciam-se a partir das 16 horas. O Cine Cultura Palmas reserva o direito de alterar a programação sem aviso prévio. Para mais informações, ligue no telefone (63) 3212-7308.

Programação

06/06/2024 (qui)

16h10 – Paterno, Marcelo Lordello

Drama| Brasil, França|2019| 110’

Classificação: 12 anos

18h10 – O Cara da Piscina, Chris Pine

Comédia, Mistério |EUA|2023|100’

Classificação: 14 anos

20h10 – A Hora da Estrela, Suzana Amaral

Comédia, drama |Brasil|1985|96’

Classificação: 12 anos

07/06/2024 (sex)

16h30 – Paterno, Marcelo Lordello

Drama| Brasil, França|2019| 110’

Classificação: 12 anos

18h30 – Toda Noite Estarei Lá, Tati Franklin, Suellen Vasconcelos

Documentário| Brasil|2024|78’

Classificação indicativa: 12 anos

20h10 – O Cara da Piscina, Chris Pine

Comédia, Mistério |EUA|2023|100’

Classificação: 14 anos

08/06/2024 (sáb)

16h10 – Paterno, Marcelo Lordello

Drama| Brasil, França|2019| 110’

Classificação: 12 anos

18h10 – O Cara da Piscina, Chris Pine

Comédia, Mistério |EUA|2023|100’

Classificação: 14 anos

20h10 – A Filha do Palhaço, Pedro Diógenes

Drama |Brasil| 2022|104′

Classificação Indicativa: 16 anos

09/06/2024 (dom)

16h10 – Disfarce Divino, Virginie Sauveur

Policial, Drama| França|2023| 98’

Classificação: 12 anos

18h10 – A Hora da Estrela, Suzana Amaral

Comédia, drama |Brasil|1985|96’

Classificação: 12 anos

20h10 – Paterno, Marcelo Lordello

Drama| Brasil, França|2019| 110’

Classificação: 12 anos

11/06/2024 (ter)

16h30 – Disfarce Divino, Virginie Sauveur

Policial, Drama| França|2023| 98’

Classificação: 12 anos

18h30 – A Hora da Estrela, Suzana Amaral

Comédia, drama |Brasil|1985|96’

Classificação: 12 anos

12/06/2024 (qua)

16h30 – Paterno, Marcelo Lordello

Drama| Brasil, França|2019| 110’

Classificação: 12 anos

Cinema e Vinho

19h30 – O Sabor da Vida, Tràn Anh Hùng

Drama, Romance |França|2023|135’

Classificação: 14 anos