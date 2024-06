Governador Wanderlei Barbosa anuncia investimento de R$ 1,1 milhão para asfaltamento urbano em Nova Rosalândia

O Governo do Tocantins destinará R$ 1,1 milhão para obras de asfaltamento urbano no município de Nova Rosalândia. O anúncio do investimento foi feito pelo governador Wanderlei Barbosa na noite dessa segunda-feira, 3, durante o encerramento da programação comemorativa do aniversário de 36 anos de emancipação política do município. Acompanharam o governador no evento o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Amélio Cayres; e o deputado Léo Barbosa.

Ao lado do prefeito de Nova Rosalândia, Enoque Portílio, o governador parabenizou os cidadãos do município e reafirmou o compromisso em ajudar a realizar obras que contribuirão para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. “Vim parabenizar essa comunidade amiga de Nova Rosalândia e dizer a ela que o presente está garantido. Quero reforçar, ao prefeito, o apoio do Governo do Tocantins. Vamos destinar R$ 1,1 milhão para fazer asfalto, que é importante para a infraestrutura dessa cidade, assim como é importante essa festa linda, que também fizemos questão de ajudar com recursos para as apresentações culturais. É isso que nós queremos fazer, dar ao nosso povo alegria, motivação, elevar a autoestima para que o Tocantins seja um estado de progresso e prosperidade”, ressaltou o governador.

O prefeito Enoque Portilio destacou o desprendimento do governador em participar anualmente da programação de aniversário de emancipação política do município, bem como as parcerias com o Executivo Estadual para realização de obras importantes para a comunidade local. “O governador Wanderlei é um municipalista convicto. Ele nos ajudou a realizar um aniversário de forma grandiosa e uma programação musical extraordinária, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. E, hoje [segunda-feira, 3], nos prestigia para encerramos com chave de ouro essa festa maravilhosa, anunciando os recursos para obras de asfaltamento urbano, que serão direcionados ao asfaltamento dos setores Jardim Aeroporto, Rosalândia e ao distrito de Campo Maior”, comemorou o prefeito.

O gestor municipal ressaltou ainda que, durante a programação de aniversário, foram inauguradas 14 obras no município, como a revitalização do Complexo Esportivo Municipal e a implantação de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade, que foram realizadas com recursos advindos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego, do Governo do Tocantins. As obras contaram com um investimento de R$ 1,7 milhão.

O Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego foi idealizado e implantado na atual gestão estadual com o propósito de fortalecer a economia, bem como gerar empregos e renda para a população nos 139 municípios tocantinenses. Por causa desse investimento, diversos municípios estão conseguindo executar obras estruturantes promovendo melhorias na qualidade de vida da sua população e gerando emprego e renda.

Programação

A programação de aniversário de 36 anos de emancipação política de Nova Rosalândia teve início no dia 30 de maio é se estendeu até essa segunda-feira, 3, com campeonatos esportivos, eventos culturais, ações comunitárias, inaugurações de obras e shows musicais com pastor Adão Santos e a cantora Tânia Castro; Nélio dos Teclados; Banda Star Six; Rogerinho; Os Boyzados; Nilton Sales; DJ Jiraya Uai e Banda Vandu dos Teclados.

História

Como muitas cidades tocantinenses, Nova Rosalândia surgiu em decorrência da construção da BR–153. Os primeiros habitantes de Rosalândia (denominação antiga da cidade) se dirigiram para aquele local em função do projeto da rodovia, no entanto, devido à mudança do projeto, essas famílias, formadas por comerciantes, acompanharam o acampamento da empresa construtora da obra.

O novo lugar escolhido para o acampamento e já em local definido, à margem da BR-153, passou a chamar-se Nova Rosalândia, em razão da existência do povoado de Rosalândia Velha, que recebera este nome pelo senhor Otacilio Marques Rosal, então prefeito da cidade de Cristalândia.

Com a construção da primeira escola na localidade, surgiram as primeiras pessoas lutando pela emancipação do novo povoado. A emancipação aconteceu em 1988, na gestão do então governador de Goiás, Henrique Santillo. O território foi desmembrado dos municípios de Cristalândia, Porto Nacional e Fátima.

Após criado o município, foram convocadas eleições gerais para 16 de abril de 1989. Nas urnas, o povo escolheu a professora Raimunda Pereira Carvalho como prefeita, Wilton Alves Guimarães como vice e nove vereadores. O município foi instalado no dia 1° de junho de 1989.

Economia

A agricultura local baseia-se principalmente nos plantios de arroz, milho, soja e feijão; e a pecuária se destaca com a criação de bovinos, suínos e aves. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2020, a população municipal é de 4.304 habitantes.