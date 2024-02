Transporte público de Palmas será gratuito nos dias de folia

Os usuários do transporte público da Capital que quiserem aproveitar o período de Carnaval, seja nos bloquinhos que terão atividade em 11 pontos da Capital, incluindo o distrito de Taquaruçu, seja para participar da programação do Capital da Fé, na Vila Olímpica ao lado do Estádio Nilton Santos, terão gratuidade na tarifa. O benefício está previsto no decreto municipal Nº 2.466/2023, que institui a tarifa zero no transporte público coletivo de Palmas nos finais de semana e feriados municipais. O decreto de ponto facultativo foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça, 6.

A Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) explica que todas as linhas que atendem a Capital terão tarifa zero nas quatros noites de folia: de sábado, 10, a terça, 13. O decreto que estabelece a tarifa zero considera o calendário oficial do município. Nestes dias, o usuário do transporte coletivo “fica autorizado o embarque pelas portas traseiras dos veículos de transporte coletivo”, diz o documento.

Bloquinhos

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) está apoiando a cultura carnavalesca por meio da disponibilidade de recursos para cada bloco de rua, totalizando um investimento de R$ 450 mil na festa de momo. O edital Nº 1/FCP/2024 de apoio aos blocos, publicado no dia 16 de janeiro, estabelece que os participantes devem desfilar em circuitos específicos da cidade, de forma organizada, trajando camiseta e/ou abadá, com as logomarcas da Prefeitura e da Fundação Cultural de Palmas, acompanhando um tema específico, e com um mínimo de 30 integrantes. Saiba mais aqui.

Os blocos terão suas atividades nos seguintes pontos da Capital: estacionamento do Espaço Cultural; Parque dos Povos Indígenas; Avenida LO-14, Arno 72 (605 Norte), em frente ao lote 16; Praia da Arnos; Praia da Graciosa; Taquaruçu; e Praça da Quadra Arne 13 (108 Norte).