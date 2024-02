Semus vai abrir duas unidades de saúde durante Carnaval

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) irá abrir as Unidades de Saúde da Família (USFs) da Arno 61 (503 Norte) e José Hermes (Setor Sul) na segunda e terça-feira, 12 e 13, mesmo com o decreto do ponto facultativo, para não sobrecarregar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Além dessas duas USFs, os serviços essenciais permanecem com os atendimentos em escala de plantão, sem nenhuma alteração durante o Carnaval.

Dessa forma, o funcionamento durante todo o feriado será feito da seguinte forma: no final de semana, nos dias 10 e 11, funcionarão os serviços essenciais como as UPAs da região norte e sul, de forma ininterrupta, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que poderá ser acionado a qualquer hora pelo telefone 192 e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (Caps AD III), este será exclusivo para os pacientes já acolhidos.

Na próxima segunda e terça-feira, 12 e 13, respectivamente, além dos serviços essenciais em escala de plantão, também funcionarão as USFs da Arno 61 (503 Norte) e José Hermes Rodrigues Damaso, localizado em novo endereço, das 7 às 19 horas. O atendimento nessas unidades é para pacientes com problemas de saúde não urgentes, como atendimento clínico, troca de curativos, dispensação de medicamentos, entre outros, além da oferta de vacina para todos os públicos.

A partir de quarta-feira, 14, as atividades na área de atenção primária e serviços especializados serão retomadas normalmente. Isso abrange tanto os atendimentos regulares, quanto o cumprimento do cronograma de vacinação em todas as unidades. Da mesma forma, na sede administrativa da Semus, situada na ACSU SE 130 (1.302 Sul), e nos demais serviços oferecidos pela pasta.

Texto: Redação Semus

Edição: Denis Rocha/Secom