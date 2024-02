Prefeitura de Palmas anuncia programação de Taquaruçu

A Prefeitura de Palmas divulgou a programação dos cinco dias de folia do Carnaval de Taquaruçu, evento tradicional do distrito. Este ano, a celebração acontecerá a partir das 15 horas, com concentração dos blocos na avenida principal, tendo como ponto de encontro a Praça Joaquim Maracaípe.

A festa contará com uma variedade de atividades, desde desfiles de blocos e apresentações musicais de artistas regionais. Os shows iniciam às 19 horas, e entre as apresentações, o DJ Perez garantirá a manutenção do ritmo.

Programação

Dia 09/02

15 horas – Concentração dos blocos

Bloco Batuque Livre

Bloco de Pernaltas (Trupe-Açu)

18 horas – Encontro de blocos na Praça Ver. Tarcísio Machado/ início do cortejo

19 horas – Chegada dos blocos na Praça Joaquim Maracaípe

Palco

19 horas – Fernando Max e Banda

20 horas – Sabrina Fittipaldi

22 horas – Gil Doliath e Banda

23h30 – Melissa Lima Dia

Dia 10/02

15 horas – Concentração dos blocos

Bloco Batucanto (Canto das Artes)

Bloco do Circo os Kaco

Bloco Tambores do Tocantins

18 horas – Encontro de blocos na Praça Ver. Tarcísio Machado/ início do cortejo

19 horas – Chegada dos blocos na Praça Joaquim Maracaípe

Palco

19 horas – Paraíba dos 8 Baixos

20h30 – Keith Araújo e Banda

22 horas – Fernanda Neres

23h30 – Derruan

Dia 11/02

15 horas – Concentração dos blocos

Bloco Batucanto (Canto das Artes)

Bloco do Circo os Kaco

Bloco Tambores do Tocantins

18 horas – Encontro de blocos na Praça Ver. Tarcísio Machado/ início do cortejo

19 horas – Chegada dos blocos na Praça Joaquim Maracaípe

Palco

19 horas – Impacto Latino

20h30 – Viola D`Junior

22 horas – Banda Capim do Cerrado

23h30 – Flavinha Dia

Dia 12/02

15 horas – Concentração dos blocos

Bloco Conexão Underground

Bloco Chambari da Madrugada

18 horas – Encontro de blocos na Praça Ver. Tarcísio Machado/ início do cortejo

19 horas – Chegada dos blocos na Praça Joaquim Maracaípe

Palco

19 horas – Malusa e Banda

20h30 – Dorivan e Banda

22 horas – Paulo de Tarso

23 horas – Banda TO Pagodeira

00h30 – Taisa Marques

Dia 13/02

15 horas – Concentração dos blocos

Bloco Os Cavalin do Amarelo

18 horas – Encontro de blocos na Praça Ver. Tarcísio Machado/ início do cortejo

19 horas – Chegada dos blocos na Praça Joaquim Maracaípe

Palco

19 horas – Banda Tambores do Tocantins

20h30 – Banda Pingo de Ouro

22 horas – João Vitor e Luciano

23h30 – Vitinho Real

1 hora – Banda Brotos