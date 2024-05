Recurso de deputado Antonio Andrade no valor de R$ 5 milhões é pago ao Hospital de Amor de Palmas

O deputado federal representante da população tocantinense em Brasília, Antonio Andrade (Republicanos), anunciou nesta segunda, 27/05, o pagamento de uma emenda no valor de R$ 5 milhões de reais ao Hospital de Amor de Palmas. O gesto fortalecerá o atendimento oncológico na instituição.

O Hospital de Amor, conhecido por seu compromisso com a excelência no tratamento do câncer, desempenha um papel crucial no Estado. Os recursos destinados pelo parlamentar surgem como uma resposta concreta às necessidades crescentes da instituição e de seus pacientes.

O montante destinado por Andrade será direcionado a instituição com o objetivo de melhorar o atendimento à população incrementando o financiamento da rede de atendimento e, ainda, atuando na ampliação da manutenção do custeio, proporcionando a redução de filas de atendimento.

O deputado destacou a importância da saúde como uma prioridade fundamental em seu mandato e ressaltou o compromisso contínuo em buscar recursos para fortalecer o Hospital de Amor. “Eu acredito que com esse dinheiro nós vamos diminuir o sofrimento das pessoas do Tocantins. Fico muito feliz de hoje estar deputado federal eleito e na condição de poder ajudar o Hospital de Amor de Palmas destinando esse recurso de R$ 5 milhões”, afirmou.

O hospital, que é referência no tratamento de câncer, receberá os recursos para suporte técnico, visando melhorias significativas no atendimento aos pacientes. O recurso pago fortalece a parceria entre o parlamentar e a instituição, evidenciando a importância do trabalho conjunto para enfrentar os desafios no setor da saúde.

*Hospital de Amor de Palmas*

Com capacidade para atender 25 mil pacientes por ano, a nova unidade, além de levar esperança para quem enfrenta o tratamento de câncer, contam com atendimento, equipamentos e procedimentos especializados, com o apoio de profissionais que são referência, cujo diferencial é tratar todos os pacientes de maneira humanizada.

No total, a área de construção possui cerca 30.000,00 m², que abrigam 120 leitos de internação, 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 6 salas cirúrgicas e 4 salas cirúrgicas pequenas para atender toda a população da região norte, de forma 100% gratuita.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal se Antonio Andrade