Deputado Antonio Andrade tem mais de R$6 milhões de reais em emendas pagas para saúde

O deputado federal Antonio Andrade (Republicanos) tem se destacado no cenário político do Tocantins com um gesto significativo para a saúde pública do estado. Na data de ontem, 27 de maio, mais de R$6 milhões de reais foram pagos em emendas parlamentares para melhorar os serviços de saúde em diversas cidades tocantinenses.

As emendas parlamentares, que somam um total de R$ 6.344.107,00, foram distribuídas para atender demandas de custeio em 10 municípios. O objetivo é fortalecer o sistema de saúde, que enfrenta desafios constantes, especialmente em áreas mais carentes.

“Nossa prioridade é garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde e pela comunidade, e estamos empenhados em mudar essa realidade”, afirmou Andrade.

Os recursos serão destinados para as seguintes cidades:

– Porto Nacional: Custeio PAP – UBS Luzimangues. R$ 781.644,00

– Porto Nacional: Custeio PAP – UBS Porto. R$ 1.000.000,00

– APAE de Araguaína: Custeio MAC. R$ 462.463,00

– Fátima: Custeio PAP. R$ 941.892,00

– Formoso do Araguaia: Custeio PAP. R$ 500.000,00

– Juarina: Custeio PAP. R$ 400.000,00

– Paranã: Custeio PAP. R$ 458.108,00

– Pindorama do Tocantins: Custeio PAP. R$ 500.000,00

– Tupiratins: Custeio PAP. R$ 500.000,00

– Paranã: Custeio MAC. R$ 485.986,00

– Tocantinópolis: Custeio MAC. R$ 314.014,00

Como são emendas de custeio, um dos meios que beneficiará os municípios é para compra de medicamentos e insumos hospitalares, garantindo que não faltem materiais básicos para o atendimento diário dos pacientes.

Antonio destacou a importância da transparência na aplicação das emendas e tem compromisso de prestar contas dos recursos. “Vamos prestar contas de cada centavo investido nas nossas cidades. A população tem o direito de saber como e onde os recursos estão sendo aplicados”, garantiu o parlamentar.

Porto Nacional.

O município de Porto Nacional receberá o maior aporte, sendo R$ 1.000.000,000 para o custeio de uma Unidade Básica de Saúde em Porto e outra no distrito de Luzimangues no valor de R$ 781.644,000.

“Por ser a minha cidade natal, Porto receberá investimentos no custeio de duas unidades de saúde. O povo portuense merece tudo de melhor. Conte comigo Porto”, disse Toinho.

