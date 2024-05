Evento lotado em Porto Nacional com presença do governador Wanderlei Barbosa, oficializa pré-candidatura de Antonio Andrade a prefeito do município

Uma noite para ficar na memória do povo portuense! Cerca de 3 mil pessoas lotaram a Quadra Poliesportiva e a Praça Juquinha Pereira no Setor Nova Capita, neste sábado, 25, para prestigiar o lançamento das pré-candidaturas de Antonio Andrade e Soares Filho a prefeito e vice-prefeito de Porto Nacional respectivamente. Também foi apresentada a pré-campanha das lideranças que disputarão a eleição para vereador deste ano e apoiam Andrade.

Antonio Andrade, foi o deputado federal mais votado do Tocantins nas últimas eleições, duas vezes presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, quatro vezes deputado estadual, e é filho de Porto Nacional.

Em seu discurso, ele destacou que o projeto político que seu grupo prepara para Porto Nacional une sua longa e promissora experiência na vida pública, com a garra, juventude e determinação de seu pré-candidato à vice-prefeito, Soares Filho, para apresentar políticas públicas de resultado.

O parlamentar ressaltou ainda os grandes feitos das gestões dos ex-prefeitos, Fábio Martins, Vicentinho Alves, Tereza Martins e Otoniel Andrade, que tornaram possível muitos avanços para Porto Nacional graças a boa governança pública em seus mandatos. Pontuando que é disso que a cidade precisa novamente.

Antonio Andrade mostrou a diferença de discurso em relação aos seus adversários

Sobre os ataques que vem sofrendo por parte de opositores, Antonio Andrade foi taxativo, limitou-se a dizer que “quem antecipa eleição e gera divergências é a oposição”, afirmando que está focado nas pautas municipais. “Quero ser gestor do município para fazer mais e muito melhor, de modo que não está na minha lista de interesses discutir coisas que não irão contribuir em nada para a melhoria de vida da população portuense”, pontuou.

Apoio total

“Toinho trabalha pelo povo com dedicação, compromisso e com a verdade. É por isso que estamos juntos nesse projeto de construção da Porto Nacional que queremos, uma Porto de avanços e desenvolvimento. Juntos, vamos transformar essa cidade”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

Endossando as palavras do governador, Vicentinho Júnior reforçou seu compromisso com Antonio Andrade: Toinho é a força do trabalho, e ele já mostrou que é o melhor nome para Porto Nacional, está preparado. Estamos juntos meu irmão, para mudar Porto Nacional com um trabalho sério, transparente, honesto, e que propicie o crescimento da nossa cidade, vamos cuidar das pessoas”, frisou o deputado federal do PP.

Estiveram presentes no evento, o governador, Wanderlei Barbosa; o vice-governador, Laurez Moreira; o senador, Eduardo Gomes; o deputado federal, Vicentinho Júnior; Virgínia Andrade; os ex-prefeitos de Porto Nacional, Vicentinho Alves, Fábio Martins, Tereza Martins e Otoniel Andrade, deputados estaduais, secretários de Estado, lideranças, correligionários e a população em geral.

Em resumo, foi um evento marcante, um time de peso unido no mesmo objetivo, melhorar Porto Nacional

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade