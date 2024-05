Projeto Som no Bosque vai levar apresentações musicais para a Feira do Bosque

A Feira do Bosque, tradicional ponto de encontro do palmense, contará com uma atração a mais. A partir deste domingo, 5, às 19h30, será iniciado o projeto ‘Som no Bosque’ que promoverá apresentações de músicos locais durante a realização da feira. O cantor Edu Voz será a primeira atração do projeto que é promovido pela Fundação Cultural de Palmas (FCP).

Eduardo Andrade, mais conhecido artisticamente como ‘Edu Voz’, é músico instrumentista, cantor e compositor tocantinense, nascido no município de Tocantinópolis e que, aos 42 anos, vem conquistando o público da Capital com sua arte musical. Sua paixão pela música nasceu cedo, aos 12 anos e, desde então, Edu vem trilhando uma trajetória promissora no cenário musical.

Edu Voz tem vasto repertório que contempla grandes obras da MPB, Pop Rock, Forró Pé de Serra e músicas regionais que promete animar o público da feira. As próximas apresentações acontecerão no dia 26 de maio, com show gospel da banda Missão Sacramento e em 9 de junho com Viola de Júnior.

Feira do Bosque

Inaugurada em 1995, a Feira do Bosque tem a finalidade de valorizar a cultura regional ao estimular a produção artesanal e a gastronomia regional. A feira viabiliza um espaço próprio, bem localizado e permanente, que permite aos comerciantes expor e concentrar em um só lugar, a diversificação dos seus produtos.