Projeto Cuidarte vai utilizar grafitti para revitalizar Canto das Artes

O Projeto Cuidarte, idealizado pelo artista visual e pesquisador Adriano Alves da Silva, o Adrians, chega ao Canto das Artes, no distrito de Taquaruçu, neste sábado 4, com uma proposta inovadora. A iniciativa tem como foco principal a realização de oficinas de arte com alunos de universidades locais e comunidade em geral, que resultarão em uma intervenção artística conceitual utilizando a técnica do graffiti nas instalações do espaço.

As atividades serão realizadas a partir das 9 horas, na sede do Canto das Artes, promovendo a união entre arte, educação e transformação social. No período da manhã acontecerá a oficina de arte urbana, durante a qual os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas de graffiti e explorar sua criatividade sob a orientação do artista, um dos expoentes da arte contemporânea tocantinense. Já no período da tarde o momento vai ser de “colocar a mão na massa” iniciando as pinturas em um espaço com cerca de 80 metros quadrados nas instalações do Canto das Artes.

Sobre as imagens que devem compor os murais, Adrians destaca que a escolha leva em consideração tanto a rica fauna e flora do cerrado, quanto a diversidade humana que nele habita. “É vital valorizar a beleza e diversidade deste bioma tão característico da região, promovendo não apenas uma intervenção artística, mas também uma reflexão sobre a preservação ambiental e o papel da arte na construção de uma consciência ecológica e inclusiva”, pontua.

A participação no projeto é gratuita e aberta a toda comunidade. O interessado pode entrar em contato diretamente com o artista por meio do telefone: (63) 99226-7545. O Projeto Cuidarte é executado com recursos da Lei Paulo Gustavo, geridos pela Fundação Cultural de Palmas (FCP), evidenciando o compromisso do poder público em apoiar iniciativas culturais que promovam a arte e a inclusão social.

Sobre o artista

Adriano Alves da Silva (Adrians) é a artista visual, professor e pesquisador com uma ampla trajetória acadêmica e profissional. É doutorando em Ciência, Tecnologia e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense (UFF); é mestre em Comunicação e Sociedade pela Universidade Federal do Tocantins (UFT); possui certificado em Harvard de Leaders of Learning; possui MBA em Comunicação Empresarial e Marketing (Itop); pós-graduado em Tecnologias Educacionais Inovadoras (UniCatólica) e Arteterapia (Grupo Prominas / Faculdade Conexão); possui licenciatura em Artes Visuais (Claretiano), bacharelado em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda (Ulbra Palmas) e é licenciado em Artes Visuais. Atualmente é graduando em Psicologia.

Serviço

O quê: Oficinas e intervenções artísticas Projeto Cuidarte

Onde: Canto das Artes, distrito de Taquaruçu

Quando: dia 4 de maio, sábado, a partir das 9 horas

Informações: (63) 99226-7545

Saiba mais

Site Cuidarte: https://sites.google.com/view/cuidart

Site do artista: https://www.adrians.com.br/

Instagram do artista: www.instagram.com/adrians10