Projeto ‘Juventude Cidadã’ acontece neste sábado no Jardim Taquari

A Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP) realiza neste sábado, 4, a Ação ‘Juventude Cidadã’, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, s Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a OAB Tocantins. O evento acontecerá a partir das 14h no Escola Cívico Militar Maria dos Reis Alves Barros, localizado no Jardim Taquari, QD T22. Na ocasião também terá apresentação temática da Batalha de Rima ‘Batalha dos Crias’.

O projeto tem como objetivo conscientizar a juventude palmense, entre 16 e 18 anos, sobre a importância do voto, além de incentivá-los a fazer seus títulos de eleitor, com a oferta do serviço, durante a ação em parceria com o TRE. Os jovens interessados em tirar o título eleitoral, devem levar documento de identidade (RG) e comprovante de residência recente, e para as pessoas do sexo masculino, maiores de 19 anos, que irão fazer a 1º via, o Certificado de Quitação do Serviço Militar.

Também será promovida uma roda de conversa com líderes de movimentos culturais da juventude, representantes do poder público municipal e organizações da sociedade civil como a Comissão de Direitos Humanos da OAB/TO.

Durante a ação, a Secretaria Municipal da Mulher realizará atendimento pelo Centro de Referência da Mulher – Flor de Lis para a comunidade local. Já a Comissão da Advocacia Jovem da OAB/TO realizará assessoria jurídica, além da realização de escuta sobre violações de direitos pela Comissão de Direitos Humanos da OAB/TO.

Programação

14h – Oferta de serviço para emissão e regularização de título de eleitor (TRE)

14h – Atendimento jurídico à comunidade (Sec. de Mulheres de Palmas – Centro

de Referência da Mulher Flor de Lis e CAJ/TO)

15h – Escuta (Comissão de Direitos Humanos OAB/TO);

17h – Roda de Conversa – O papel das Batalhas de Rima para a Juventude

Palmense;

19h30 – Encerramento: Batalha dos Cria (temática: expressão da juventude), na

Praça do Taquari, em frente à feira coberta e à USF