Prefeitura de Palmas realiza monitoramento mensal de carrapatos no Parque Cesamar

A Prefeitura de Palmas, por meio da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), realizou na segunda e na terça-feira, dias 29 e 30, mais uma ação de monitoramento de carrapatos no Parque Cesamar. Nesta ação, realizada mensalmente como parte das ações de rotina da UVCZ, os parasitas naturais das capivaras que residem no parque são coletados e enviados para laboratório para triagem, identificação de espécies e possível contaminação.

O monitoramento mensal tem o propósito de identificar a diversidade de espécies de carrapatos presentes na área de visitação do parque, bem como possíveis contaminações por algum tipo de doença. Conforme o biólogo da UVCZ, Anderson Brito Soares, a coleta é realizada em vários pontos distintos dentro da área do parque. “Após a coleta, que consiste no uso de uma flanela branca para arrastamento horizontal e vertical, os carrapatos aderidos são removidos com uma pinça e depositados em recipientes contendo álcool, sendo posteriormente encaminhados ao laboratório para análise”, detalha.

A partir do monitoramento, a Semus adota medidas preventivas de doenças, levando em conta a população de animais presentes no local. “Isso é particularmente importante, uma vez que uma das espécies de carrapato encontradas, o carrapato estrela, é conhecida por ser vetor de doenças como a febre maculosa e a doença de Lyme”, explica Soares. A Semus ressalta que, até o momento, nenhum carrapato testou positivo para as doenças citadas.