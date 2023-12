Projeto Germinar semeia próxima safra de milho e mandioca em áreas abertas de escolas

O Projeto Germinar iniciou nesta semana o plantio de milho e mandioca nas áreas livres das escolas da rede municipal de ensino. Hoje acontece o plantio de 500 m² na Escola Municipal (EM) Antônio Gonçalves e 1.500 m² na EM Monteiro Lobato. Já foram plantados 3.500 m² na Escola de Tempo Integral (ETI) Eurídice Ferreira de Mello, 600 m² na ETI Anísio Teixeira e 1.500 m² na Escola Estadual São José, unidade mantida pela gestão estadual que é parceira do programa.

As ações continuam na próxima segunda-feira, 11, com o plantio de 1.500 m² na EM Henrique Talone, e 4.500 m² na EM Beatriz Rodrigues, a maior área plantada entre as escolas. O plantio, realizado pelos alunos sob orientação dos técnicos do Projeto Germinar, aproveita o período chuvoso. A expectativa é que a colheita aconteça no final de fevereiro, o que possibilitará mais uma safra. “Queremos aproveitar as chuvas, que devem chegar até maio. Como a cultura do milho tem um ciclo de 85 dias, podemos obter mais uma safra”, considera Bonfim dos Reis, técnico agrícola da Semed.

O Projeto Germinar promove a utilização de espaços livres de escolas da rede municipal para a produção de alimentos que irão enriquecer o cardápio da merenda. Todas as etapas da produção, do plantio às duas adubações de cobertura e colheita, são realizadas pelos alunos que recebem noções de cultivo e cuidado. Os locais também são utilizados como salas de aula ao ar livre, podendo comportar vivências e experiências em diversas disciplinas, sobretudo ciências naturais.