CMEI Príncipes e Princesas realiza projeto ‘Castelo Cultural 2023’ nesta sexta

O aprender e o brincar estão cada vez mais juntos e compõem momentos de alegria e satisfação na vida das crianças. Nas salas de aulas dos Centos Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Palmas não é diferente. Nesta sexta-feira, 8, o CMEI Príncipes e Princesas promoverá a culminância do projeto ‘Castelo Cultural 2023’, que traz como tema: Brincando eu aprendo. As apresentações acontecerão nas dependências da igreja Videira, localizada na 108 sul, alameda 2, lote 4B – próximo a Unitins, a partir das 16h30.

O objetivo do projeto ‘Castelo Cultural – Brincando eu aprendo’ é promover vivências e momentos divertidos aos alunos e crianças da instituição, além de proporcionar a apreciação a atuação dos pequenos, de forma alegre e divertida.

A gestora do CMEI Princesas e Princesas esclarece que cada sala tem um pequeno projeto que está ligado a um projeto macro, que é o ‘Brincando Eu Aprendo’, e que “esse ano, desde o início, todas as ações foram norteadas dentro desse projeto, através do lúdico, das brincadeiras, das interações. Tudo é trabalhado e construído com a finalidade de proporcionar o conhecimento para as crianças. Ao brincar elas expõem seus sentimentos, aprendem, constroem, exploram, pensam, sentem, reinventam e se movimentam, pontua.

“Enquanto servidores, professores, todo o corpo da instituição, estamos bem ansiosos e, mesmo tempo, felizes por esse momento. Estamos concluindo todo o trabalho do ano letivo e isso nos engrandece, nos alegra, nos enriquece porque foram muitas vivências e cada turma terá condições de mostrar um pouquinho do que eles fizeram, do que eles aprenderam”, comemora a diretora.

Programação

Conforme a programação, cada turminha será responsável por um tipo de apresentação cultural, confira: Maternal II – Estátua diferente; Primeiros períodos I – Dança do Canguru / Vamos pular; Primeiros períodos II – Eu sou Criança / Como é bom ser criança / Carimbador Maluco; Primeiros anos – Dança Maluca / Dança do Movimento; Segundos anos – Pouti Pourri / Pula corda e Bom é ser criança / Uni-Duni-tê / Amigos do peito / Cantata natalina.