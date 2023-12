Conselheiros tutelares eleitos são convocados para curso obrigatório de formação

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), convoca os conselheiros tutelares definidos em eleição realizada no dia 1° de outubro deste ano, para realização do curso de formação inicial. Será realizado no auditório do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), entre os dias 11 a 15 de dezembro e 15 a 19 de janeiro.

A convocação para o curso faz parte da quinta etapa do processo de escolha dos candidatos mais votados para o Conselho Tutelar, e a participação de titulares e suplentes é pré-requisito para posse.

Será obrigatório alcançar no mínimo 75% de presença para receber a certificação.

Para os eleitos titulares e o primeiro e segundo suplente, o curso será aplicado nos dias 11 a 15 de dezembro. A formação para os demais suplentes, será aplicada entre os dias 15 a 19 de janeiro.

As inscrições poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico, clicando aqui.