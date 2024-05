Prefeitura divulga lista dos contemplados do programa Nota Palmense Premiada de abril

Com a conversão de 13.662 cupons, o sorteio do Nota Palmense Premiada foi realizado no último dia 20 de abril, distribuindo um total de R$ 25 mil entre os 31 contemplados. O primeiro sorteado recebeu R$10 mil, enquanto do 2º ao 31º lugar foram disponibilizados R$ 500 para cada. Os resultados estão disponíveis para consulta no site do programa https://notapremiada.palmas.to.gov.br/.

O período para a conversão de cupons para o próximo sorteio, agendado para o dia 18 de maio, encerrou-se em 30 de abril, com 10.958 cupons adquiridos, mas os interessados em participar do sorteio de junho têm até 31 de maio para converter seus créditos. Até o momento já foram contabilizados 1.279 cupons. Os sorteios geralmente acontecem no 3º sábado de cada mês.

Os ganhadores têm um prazo de até 90 dias para solicitar o recebimento do prêmio, mediante a apresentação de cópias dos documentos pessoais, cartão do banco e número de identificação do trabalhador (NIT). A documentação deverá ser encaminhada para a Diretoria de Gestão e Finanças, no e-mail: [email protected]

Para esclarecimento de dúvidas, os contemplados podem entrar em contato pelo telefone (63) 3212-7084.

Nota Palmense Premiada

O Programa Nota Palmense Premiada gera créditos a cada nota fiscal emitida em Palmas referente a serviços contratados, com incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS). Por nota são creditados no programa, 20% do valor sobre o tributo recolhido para revertido como desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou aquisição de cupons para participar dos sorteios mensais.